Senzačné víťazstvo Watfordu nad Liverpoolom: Červenú mašinu zastavili tromi gólmi

Futbalisti FC Liverpool okúsili trpkosť prehry v domácej súťaži až v 28. zápase tejto sezóny. Na pôde Watfordu prehrali v sobotu zverenci Jürgena Kloppa 0:3.

Hráči Liverpoolu si pred zápasom robili zálusk na devätnáste víťazstvo v sérii a prekonanie rekordu súťaže. Ten držali spolu s hráčmi Manchestru City, oba kluby majú na konte 18 triumfov. Liverpool okrem prehry vo Watforde stratil body v prebiehajúcej sezóne iba 20. októbra, keď remizoval na ihrisku Manchestru United. Na čele súťaže majú aj naďalej 22-bodový náskok pred druhým Manchestrom City, "Citizens" však majú o zápas menej.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vo Watforde diváci v prvom polčase gól nevideli, potom sa však v rozpätí od 55. do 60. minúty presadil Senegalčan Ismaila Sarr.Domáci vďaka triumfu poskočili v tabuľke na 17. miesto, tesne nad pásmo zostupu.

"The Reds" prehrali v lige prvýkrát od januára minulého roka. Je to pre nich prvá prehra po 44 súbojoch a znamená koniec ambícií absolvovať ročník bez prehry. O päť duelov bez prehry zaostali za historickým maximom Arsenalu z rokov 2003 a 2004. "Watford si zaslúži uznanie, hral dobre, veľa bojoval, bol disciplinovaný a strelil tri góly. To je realita. My sme cez nich nevedeli prejsť. Nie je ale dôvod na paniku. Budeme sa sústrediť na najbližší zápas," citovala BBC obrancu hostí Virgila van Dijka.

Premier League - 28. kolo:

FC Watford - FC Liverpool 3:0 (0:0)

Góly: 55. a 60. Sarr, 73. Deeney