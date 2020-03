Veľké trápenie Ronalda: Hrozivé štatistiky portugalskej hviezdy

Písal sa 16. december 2017. Real Madrid hral na majstrovstvách sveta klubov proti Gremiu. Ronaldo (35) v drese kráľovského veľkoklubu strelil jediný gól zápasu z priameho kopu. Odvtedy uplynulo 806 dní, portugalská hviezda zmenila dres, no tieto štandardky sú pre Cristiana na ligovej a pohárovej úrovni akoby zakliate!

Už má z toho traumu. Portugalský útočník dáva góly ako na bežiacom páse, ale priame kopy nie sú už vyše dvoch rokov jeho silnou stránkou. Chorvátsky denník 24 SATA si posvietil na jeho štatistiku v „trestňákoch“ a sú to naozaj veľmi zaujímavé čísla! Hovoríme, samozrejme, o oficiálnych ligových a pohárových stretnutiach a nie o priateľských súbojoch.

Cristiano v monitorovanom období premenil dva priame kopy, keď mal na sebe národný dres, ale v klubových farbách má suchoty. Zaujímavé je, že odvtedy, čo rozvlnil sieť Gremia, jeho veľký rival Lionel Messi z Barcelony premenil až 18 priamych kopov. Nervózny je Ronaldo, ale aj jeho zamestnávateľ Juventus Turín.povedal tréner Maurizio Sarri.Tu a tam sa nad spoluhráčom zmiluje a dá mu voľnú ruku. Pjanič tiež nie je z tejto situácie ktovieako šťastný, pretože do príchodu Portugalca bol hlavným exekútorom práve on.Z tohto počtu 24x skončila lopta v múre, 11x ju zneškodnil brankár, dva pokusy išli nad bránu a jeden do brvna. A keďže priame kopy boli kedysi jeho „ochrannou známkou“, dnes sa nimi môže pýšiť Messi. A Ronaldovi nezostáva nič iné, len trénovať a trénovať, až mu to tam konečne opäť začne padať.