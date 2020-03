Barani majú na čele 6 bodový náskok: Radi odskakujeme súperom!

Mal zmiešané pocity! Hoci útočník Dávid Šoltés (25) pochádza z Košíc, v drese Banskej Bystrice domácich vôbec nešetril. V Steel aréne strelil úvodný gól a napokon sa tešil z najtesnejšieho víťazstva svojho tímu 3:2. Líder opäť zabral a zaslúžene bodoval.

Bystričania po triumfe nad Slovanom po predĺžení 4:3 dokázali zvládnuť aj ďalší šláger a na čele majú 6-bodový náskok. „Máme za sebou až dva náročné zápasy, so Slovanom doma a v Košiciach, ale zvládli sme to. Sme veľmi radi, hoci to určite nebolo jednoduché. Pomalými krokmi ideme ďalej,“ takto zhodnotil účinkovanie Baranov šikovný útočník Dávid Šoltés, ktorý prezradil, že spočiatku mali trochu ťažšie nohy.

„Našťastie sme zvládli tlak domácich, dali sme gól a nakoplo nás to. Sám som skóroval a teší ma, že som takto pomohol kolektívu,“ netajil Šoltés, ktorý skoro celú seniorskú kariéru odohral práve v Košiciach. Jeho Banská Bystrica však stavila na údernú silu a nenechala východniarom ani kúsok zbytočného priestoru. „Darí sa nám a keď môžeme súperom v tabuľke odskočiť, sme len radi z každého posunu smerom hore,“ povedal Dávid. Hoci majstrovský titul je v tomto štádiu súťaže zatiaľ ešte len v rovine plánov, opäť majú len tie najvyššie ciele. „Káder je vynikajúci, chalani sú super! Zatiaľ vládne len spokojnosť. Verím, že v tomto nastúpenom trende budeme pokračovať,“ dodal víťazne naladený Šoltés.