Zvýšený záujem o voľby na celom Slovensku, fotky hovoria za všetko: V Tatrách sa čakalo v rade 15 minút

Museli si to odstáť. Už od sobotného rána hlásili mestá aj menšie obce po celom Slovensku zvýšený záujem ľudí o voľby.

Rady sa tvorili nielen pred volebnými miestnosťami, ale aj samotnými plentami, kde si voliči vyberali svojich zástupcov v parlamente na najbližšie obdobie. Volebný deň prebehol bez incidentov, o hodinu sa pre smrť dvoch ľudí len predĺžil čas sčítavania hlasov na 23. hodinu.

Ľudia bez domova pod Zoborom volili v jedinom okrsku. „Máme tu zaregistrovaných až 2 500 voličov, z toho viac ako tisíc je registrovaných s trvalým pobytom na magistráte,“ vysvetlil zapisovateľ Tomáš Holúbek. Toto svoje právo využili aj traja kamaráti, ktorí sa vybrali voliť lepšiu budúcnosť hneď po obede v miestnej charite. „Som na ulici, odkedy som vyšiel z detského domova, ale aj my sa chceme mať lepšie, preto sme sa takto rozhodli,“ povedal Viliam (36), iniciátor volebnej akcie bezdomovcov.

Štrbské pleso

- Naša najvyššie položená volebná miestnosť je 1 300 metrov nad morom. Na Štrbské Pleso prišli voliť nielen miestni, ale najmä turisti a lyžiari, v rade čakali aj 15 minút. „Domácich máme zapísaných asi 90 a doteraz odvolila ani nie polovica z nich. Na druhej strane, ľudí s voličským preukazom prišlo možno viac ako 500, museli sme požiadať okresnú volebnú komisiu o dodanie ďalších volebných lístkov,“ povedal Christián Pěnik (21), šéf volebnej okrskovej komisie. V rade na voľby sme stretli aj skupinu skialpinistov. „Sme na kurze na Popradskom plese a kvôli voľbám sme prišli sem,“ prezradila Helena (48).

Komárno

- Svoj hlas odovzdalo v Komárne aj 20 členov folklórneho súboru Slovenskí rebeli. K volebnej urne na Základnej škole na Komenského ulici prišli oblečení v slovenských krojoch, ktorý mimoriadne vynikol na tejto krásnej a tajomne usmiatej folkloristke.

V Jarovniciach, kde je najväčšia rómska komunita u nás, bol o voľby veľký záujem.

V Jarovniciach, kde je najväčšia rómska komunita u nás, bol o voľby veľký záujem. „Prišiel som aj s manželkou, našou dcérou, vnúčikom

a ďalšími príbuznými. Tiež sa chceme mať lepšie a dostať príležitosť uplatniť sa,“ povedal Zdenko (61), najstarší člen rodiny Kalejovcov.

Prešov

Na oddelení gynekológie a pôrodníctva II. Fakultnej nemocnice J. A. Reimana bolo pri prenosnej volebnej schránke rušno. Svoje právo využili aj čerstvé mamičky.

Za mrežami hlasovalo len sto väzňov

Volebná komisia sa ocitla na malú chvíľu aj vo väzení. Viac ako stovka odsúdených v Dubnici nad Váhom sa rozhodla odovzdať svoj hlas. Väčšina z nich však o voľby záujem neprejavila.

O voličský preukaz nepožiadali v dubnickej väznici ani zďaleka všetci odsúdení, napriek tomu ich nebolo málo. „Zo 652 odsúdených požiadalo 108 odsúdených o voličský preukaz, ktorý im bol doručený,“ prezradila vedúca úseku administratívy Silvia Kolmanová, ktorá bola zároveň jednou z členiek volebnej komisie. Voliť nemohlo ani 8 cudzincov, ktorí si tu odpykávajú svoj trest. „Rátame so stopercentnou účasťou,“ doplnila Kolmanová k väzňom, ktorí požiadali o voličský preukaz.

Mali v tom jasno

O dianie na Slovensku sa niektorí odsúdení čulo zaujímajú napriek tomu, že ich život sa teraz odohráva za múrmi väznice. Jeden z nich nám prezradil, že sa rozhodovať nemusel a v tom, koho bude voliť, mal od začiatku jasno. „Volil som kandidáta, ktorého uznávam. Mal by to byť človek čestný, čo môj kandidát je, a mali by byť za ním výsledky,“ uviedol a dodal, že svoj hlas odovzdal najmä pre to, aby Slovensko napredovalo. Ďalší z odsúdených mužov mal kandidátov už tiež vybratých. „Malo by sa všetko zmeniť a išiel som voliť, aby sa mali lepšie moje deti,“ doplnil.