Gymnazista Alex je jeden z 213-tisíc prvovoličov: Prvýkrát volil dva dni po svojich 18. narodeninách

K volebným urnám malo možnosť prísť včera 213-tisíc prvovoličov. Ekologický nadšenec Alex Blandón (18) oslávil 18. narodeniny len dva dni pred voľbami a možnosť voliť sa rozhodol okamžite využiť.

Už ako tínedžer sa zaujímal o verejný život a snaží sa robiť osvetu v oblasti klimatických zmien. Ako občan verí a očakáva, že po víkende nastane pozitívna zmena.

Košičan Alex prišiel do volebnej miestnosti na sídlisku Ťahanovce v sprievode mamy a sestry krátko po pol deviatej. Množstvo ľudí ho príjemne prekvapilo. „Je to skvelý pocit. Teraz sa môžem podieľať na dianí v štáte a môžem dostať do vlády a pozornosti verejnosti práve tie veci, ktoré sa už dlho snažím presadiť,“ uviedol Alex s tým, že si uvedomuje dôležitosť každého hlasu. „Práve cez zvolených politikov môžeme riadiť štát. Ja sa snažím ovplyvniť situáciu s klimatickou krízou. Kvôli nej som sa rozhodol ísť voliť. Nemám pocit, že doterajšie vlády s tým niečo robili alebo mali ambície niečo zmeniť,“ zhodnotil.

Už ako študent sa začal aktívne zúčastňovať na rôznych akciách i protestoch a neskôr sa stal miestnym organizátorom protestov svetových štrajkov za budúcnosť klímy Fridays for future. „Máme reálne požiadavky na vládu, ktoré majú ovplyvniť to, aby sa klimatická zmena zastavila, prinajhoršom spomalila,“ vyzdvihol mladík. Rovnako podporil aj celoslovenské protesty po smrti novinára Jána Kuciaka a pridal sa tiež k dobrovoľníckym činnostiam v meste.

„Najskôr som si myslel, že sa aktívnemu občianskemu životu začnem venovať až keď vyrastiem, ale uvedomil som si, že nemôžem čakať a musíme niečo robiť už teraz,“ dodal Alex. Podľa jeho slov malo k volebným urnám namierené veľa jeho rovesníkov. „Doterajšia vláda ignorovala a neurobila nutné kroky, ktoré by sa mali s ohľadom na klimatické zmeny diať. Verím, že politici budú ľudí viac počúvať,“ uzavrel Košičan.