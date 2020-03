Kráska sa prebudila do nočnej mory: Aktívna Sonia skončila na invalidnom vozíčku

46-ročná modelka si myslela, že sníva. V skutočnosti však bola paralyzovaná. Bezmocnosť, nával strachu a pocit ochromenia – to všetko zažila Sonia Vera po prebudení.

Milovala snowboarding, cyklistiku a tenis. Dnes ani jednu z týchto činností vykonávať nemôže. V roku 2017 si Sonia ľahla do postele s pocitom veľkej únavy. Po prebudení sa neodkázala pohnúť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Zobudila som sa skôr ako môj manžel a asi o hodinu neskôr som začal cítiť pichanie v hrudi, neskôr sa rozšírilo do celého tela,“ približuje zlomové ráno teraz už bývalá modelka. „Myslela som si, že mám infarkt. Keď som do ruky chytila telefón a chcela si privolať pomoc, nedokázala som ovládať svoje prsty,“ dodáva. Najhoršie na tom je to, že napriek presviedčaniu o tom, že je ochromená, jej lekári vôbec neverili.

Lekári sa snažili určiť príčinu tohto stavu a diagnostikovali jej zriedkavé neurologické autoimunitné ochorenie bez známej liečby. V súčasnosti je Sonia na invalidnom vozíku a vôbec netuší, či bude ešte niekedy chodiť. Veľký úspech umelej inteligencie: Samostatne navrhla silné antibiotikum Ako informuje zahraničný portál Daily Mail, napriek nemožnosti pohybu je Sonia odhodlaná žiť svoj život naplno. Okrem toho, že chce cestovať, rada by si našetrila peniaze na epidurálnu stimulačnú operáciu, poprípade liečbu kmeňovými bunkami, po ktorej by mohla opäť chodiť. Taktiež dúfa, že sa jej podarí kúpiť si bicykel, vďaka ktorému by si opäť vybudovala silu v nohách.

Za týmto účelom si zriadila aj stránku GoFundMe, cez ktorú by sa jej mohlo podariť získať všetky potrebné peniaze určené na liečbu, vďaka ktorej, ako sama hovorí, by nebola pre rodinu záťažou. Suma potrebná na všetky zákroky predstavuje viac ako 87-tisíc eur.