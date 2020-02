V Spojených emirátoch vyčíňa koronavírus: Tentokrát si to odniesli cyklistické preteky

Štvrtkové preteky okolo Spojených arabských emirátov museli predčasne ukončiť. Dôvodom nie je nič iné, ako koronavírus.

Preteky sa už chílili do svojho konca, no nestalo sa tak. Dve etapy pred koncom museli z bezpečnostných obáv preteky náhle ukončiť. Víťazom sa stal Adam Yates z tímu Mitchelton-Scott. Adam viedol priebežné bodovanie, preto sa ho rozhodcovia rozhodli vyhlásiť za víťaza.



Ihneď po ukončení pretekov museli byť všetci cyklisti, ako aj členovia daných klubov izolovaní v hotelových izbách. Všetky východy z hotela následne emirátska polícia zastavala vrecami s pieskom. Hotel je momentálne ostro strážený a nikto nesmie dnu ani von.



Dôvodom majú byť dvaja nakazení talianskí maséri, pravdepodobne z tímu UAE Emirates. Podľa viacerých zdrojov majú cyklisti zakázané vyjadrovať sa pre médiá. Aj napriek tomu sa ich zopár našlo a k situácii sa vyjadrili na svojich sociálnych sieťach.



Alex Dowsett z tímu Israel Start Up Nation na svoj Twitter napísal: "Mám taký pocit, že stacionárny bicykel v hoteli bude v priebehu nasledujúcich 24 hodín využitý tak, ako nikdy pred tým."



Američan Larry Warbasse "V piatok sme sa obávali vetra s nárazovou rýchlosťou až 160km/h. Zdá sa však, že koronavírus udrel ešte silnejšie."



Cyklisti aj s organizačným tímom by však hotel mali opustiť v nasledujúcich 24 hodinách a presunúť sa tak späť domov.