Lampardova čistka v kádri: Kto si v lete pobalí kufre?

Frank Lampard (41) si so sebou priniesol do Chelsea aj osobitý štýl a vízie, ktore začína postupne aplikovať na mužstvo. Je celkom evidentné, že bývalá hviezda „blues“ chce pracovať najmä s hráčmi z akadémie Chelsea.

Už hneď po nástupe spravil z mien ako James Reece (20), Tammy Abraham (22) či Ruben Loftus-Cheek a mnoho ďalšách stabilných členov základnej jedenástky. Do Lampardových predstáv sa však nezmestilo hneď niekoľko mien, ktoré plánuje v lete poslať z tímu preč. Medzi najčastejšie skloňované mená patria: brankár Kepa Arrizabalaga (25), ktorý po novom robí iba dvojku argentínčanovi Wilfredovi Caballerovi (38). Ďalej sú to Ross Barkley (26), Jorginho (28) a stopér Kurt Zouma (25). Druhú vlnu „nechcených“ tvoria obráncovia Marcos Alonso (29) a Emerson Palmieri (25). Zoznam uzatvárajú „ostrieľané pušky“ Pedro (32) a Wilian (31), ktorých by mali nahradiť Jadon Sancho (19) či Ben Chilwell (23).