Muž sa prebudil vedľa mŕtveho milenca († 24): Spanikáril a... len ťažko uveriť tomu, čo nasledovalo

Obchodný manažér známeho reťazca, ktorý ukryl telo šéfkuchára v lese blízko svojho domu, dostal trest odňatia slobody na 6 rokov.

Hiran Chauhan († 24) navštívil Neila Cucksona (32) po tom, ako sa zoznámili cez aplikáciu na randenie pre gayov Grindr. Cuckson udáva, že obaja vypili tekutú extázu počas sexu a predtým, ako v skorých ranných hodinách dňa 3. júla zaspali, mal obom pichnúť pervitín. O prípade informuje Metro.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Muž sa zobudil a zistil, že jeho partner zomrel. Namiesto informovania príslušných orgánov, nechal mŕtve telo vo svojom byte a odišiel do práce v centre Manchesteru. Cez internet si kúpil auto, vidle a fúrik. Priemyselná kamera ho zachytila, ako sa snaží skryť mŕtvolu v kufri auta. Cuckson preniesol telo, zabalené v plastovom obale, od jeho bytu až k blízkemu lesíku. Mŕtveho šéfkuchára objavili dvaja žiaci (14) a žena o deň neskôr.

Políciu zaviedlo vyšetrovanie rovno k Neilovi. V dome zacítili výrazný zápach. "Predávkoval sa, to je to, čo sa stalo, ja som ho nezabil,"povedal policajtom."Polícii povedal, že keď sa dozvedel, že Hiran je mŕtvy, spanikáril a snažil sa to ututlať," tvrdí žalobca Michael Lavery.

"Jediné, čo Hiran chcel, bolo byť milovaný. Zoznamky používal preto, aby našiel to, čo hľadal. Zoznamky nie sú ničím nezvyčajným v tejto dobe, no neočakávate, že sa s niekym stretnete a už sa nevrátite domov živý. Mal zavolať sanitku. Bola tam šanca, že môj brat by prežil, ale nie, Neil Cuckson si myslel, že je lepší ako zdravotní pracovníci," povedala v emotívnej výpovedi sestra obete.

"Čo za indivíduum si myslí, že je normálne spať šesť dní vedľa mŕtvoly, zabaliť ju, kúpiť auto na schovanie tela, preniesť ho cez cestu a odhodiť ho v lese? To nie je normálne a zaslúži si trpieť," dodala.

V piatok 28. februára 2020 bol Neil uznaný za vinného. Advokát obžalovaného Michael James tvrdí: "On vie, že už nikdy nezmení to, čo sa stalo a jeho ospravedlnenie rodine nikdy nebude stačiť, no skutočne pociťuje nad svojim činom ľútosť."

"Stav tela pána Chauhana je priamym dôsledkom toho, že ste utajili jeho smrť a telo skryli, čo znemožnilo odborníkom výskum tejto podozrivej smrti. To ešte viac zarmútilo jeho rodinu. Už sa nikdy nedozvedia, ako a za akých okolností zomrel Hiran Chauhan, ktorého tak veľmi milovali," povedal sudca Alan Conrad. Dodal, že ktokoľvek slušný by úrady upovedomil.