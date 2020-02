ONLINE Parlamentné voľby 2020: Slováci rozhodujú o budúcnosti krajiny! Začiatok poznačený tragickou udalosťou

Presne o siedmej hodine sa sobotňajšie voľby do Národnej rady SR bezproblémovo začali aj v najzápadnejšom sídle Slovenska, v obci Záhorská Ves (okres Malacky). Prvá volička vhodila obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny dve minúty po siedmej.

"Bola to nevyhnutnosť ísť takto ráno, keďže sa musím ponáhľať do práce. Na voľby chodím pravidelne" priznala sa pani Patrícia. Nad tým, za koho zahlasuje, dlho nerozmýšľala. "Vlastne vôbec, od začiatku som bola rozhodnutá," dodala.