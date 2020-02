Námorník na dôchodku postavil repliku plachetnice Mayflower: Loď zo 70 000 zápaliek

Plachetnica Mayflower priviezla anglických osadníkov do Ameriky v roku 1620. Presne o 400 rokov neskôr postavil jej repliku námorník na dôchodku David Reynolds (61).

Použil na to 70 000 zápaliek. Ak by sa naukladali za seba, vytvorili by rad dlhý 4,2 km. Modely zo zápaliek začal David stavať ešte ako námorník, na dôchodku sa k tomuto koníčku vrátil. Lepí ich sekundovým lepidlom a Mayflower vypracoval do najmenšieho detailu.

Na palube nechýba záchranný čln s veslami, na prove visia miniatúrne kotvy a z bokov lode trčia kanóny. Sťažne sú upevnené lanami presne tak, ako na skutočnej lodi. Len nasadnúť a vyplávať!