Herec Vajda sa vrátil z ďalekej krajiny: Znovuzrodený po pobyte v Indii

Poriadny reset organizmu! Tak nazýva svoj nedávny pobyt v ďalekej Indii známy herec Jozef Vajda (64).

Do tejto exotiky sa vybral už po štvrtýkrát a ako sám hovorí - teraz sa cíti ako znovuzrodený. Ajurvédske kúry, ktorých tam zažil mnoho, odporúča všetkým. Herec Novému Času porozprával o netradičných zážitkoch, ktoré čakajú na každého, kto si vyberie práve ajurvédsky pobyt!

Ajurvédske pobyty sú medzi našimi známymi tvárami v poslednej dobe skutočne rozšírené. Naposledy sa z takejto ozdravovacej dovolenky vrátil Jozef Vajda aj s manželkou. „Z mojej strany je to štvrtýkrát a manželka tam už bola piatykrát. Je to také miesto, na ktoré sa vraciame.V tom najkrajšom počasí sme tam boli, ktoré je v Indii,“ začal svoje rozprávanie v rozhovore pre Nový Čas.

Podobný reset je podľa herca pre každého viac ako príjemný. „Tí, ktorí si to môžu dovoliť a môžu tam ísť, tak je to naozaj vec, ktorá prospeje organizmu a hlavičke. Ja si ju potrebujem dať do poriadku, lebo naozaj som niekedy vyťažený a niekedy to pociťujem takou tou únavou. Alebo únavou materiálu, však už istý vek mám, takže sa dávam takýmto spôsobom do poriadku. Môžem povedať, že ma to naštartuje na ďalší rok a úplne krásne sa mi funguje,“ vysvetlil Vajda, ktorý priblížil, ako to v ďalekej krajine funguje.

„Človek si musí uvedomiť, že niektoré veci si musí odoprieť. Je to o strave, ktorá je veľmi diétna. Zeleninová bezmäsitá, musí si odoprieť alkohol. Je to väčšinou o kľude, o spánku, o relaxe. Je to veľmi pokojné a oddychové.“ Po návrate na Slovensko je Vajda ako na obláčiku.

„Ten účinok cíti až o dva týždne po tom pobyte. Človek sa začne cítiť lepšie, nielen na váhe, ale kĺby fungujú inak. V podstate sa tie veci v organizme dosť vyčistia nielen diétou, ale sú tam rôzne masáže. Dve až tri hodiny denne sa vám venujú terapeuti. Cítite sa fantasticky. Kontrolujú vás ajurvédski lekári,“ dodal na záver.