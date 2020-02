Maštalír v novej seriálovej postave vyráža dych: Ukázal svoje sexi telo

Vyrazí dych už v prvej časti! Herec Tomáš Maštalír (42) je hlavnou hviezdou nového markizáckeho seriálu Pán profesor.

Predvedie sa však nielen ako svojský pedagóg, ale ukáže aj svoje vyšportované telo. Najmä fanúšičky si budú môcť vychutnať scénu, kde sa idol mnohých žien na obrazovke prvýkrát ukáže iba v trenírkach...

Tomáš Maštalír, ktorý hrá v seriáli Pán profesor nekonvenčného učiteľa Sama Vozára, sa už v prvej časti zobudí po prežúrovanej noci a netuší pritom, kde sa vlastne nachádza. Diváci a najmä diváčky sa tak hneď v úvode budú môcť pokochať pohľadom na vyšportované brucho, ktoré má vyrysované ako pekáč s buchtami. Ako seriálový profesor a zarytý starý mládenec sa ide pre svojich žiakov rozkrájať a „hasí“ ich problémy.

Jeho poslaním je odovzdať vedomosti, bez ohľadu na to, akou formou sa to stane. Herec je pedagógom aj v reálnom živote, keďže na VŠMU učí herectvo. „Tá skutočná škola je naozajstná, to je niečo diametrálne odlišné než seriál,“ vyjadril sa pre markiza.sk Maštalír, ktorý si však svoju seriálovú postavu užíva: „Ja sa cítim dobre, dúfam, že to tak budú vnímať aj diváci,“ dodal s úsmevom herec.