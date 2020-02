Otec Majky († 17) sa nevie vyrovnať s tým, že sa utopila vo Váhu: Vyhrážky smrťou jej kamarátkam?

Stala sa obeťou zlého rozhodnutia. Otec krásnej Majky († 17), ktorá v júli 2018 tragicky zahynula po tom, ako sa s kamarátkou Karou (18) pokúsili preplávať Váh pri Púchove, si mal poriadne zavariť.

So stratou milovanej dcéry sa podľa našich informácií ani po dlhšom čase nedokázal zmieriť a svoj hnev údajne obrátil proti kamarátkam milovanej dcéry. Svoje konanie musí teraz vysvetľovať polícii.

Tragická smrť usmiatej Majky otriasla všetkými. Mladá študentka obchodnej akadémie z Považskej Bystrice doplatila na nerozvážne rozhodnutie preplávať rieku Váh. Len pár metrov od brehu zmizla pred očami svojej kamarátky Kary, ktorá sa pokúšala zachrániť ju, no, žiaľ, neúspešne. Jej telo našli po niekoľkých dňoch hasiči pri obci Dolné Kočkovce (okr. Púchov).

Pre Majkinho otca sa však trápenie nezmiernilo ani po dlhšom čase od tragédie a podľa informácií Nového Času sa začal údajne vyhrážať krutou pomstou rovesníčkam svojej nebohej dcéry. Potvrdili nám to aj susedia v mieste jeho bydliska. „Asi mu z tej hrôzy úplne preplo, vyhrážal sa smrťou aj mojej dcére, aj iným deťom. Nebýval taký, ale po Majkinej smrti sa veľmi zmenil. Máme z neho strach,“ prezradili susedia.

Zistili sme, že v mieste bydliska sa Majkin otec nezdržiava a pracuje v zahraničí. Naposledy ho videli pred dvoma týždňami. Podľa nášho zdroja môže mať toho na rováši viac. „Vyhrážal sa Majkinej kamarátke, že ju bude sledovať a na diskotéke ju omámi, zavlečie do lesa a zavesí za nohy. Hlavu jej dá do suda s vodou, aby sa utopila ako jeho dcéra, že on už nemá čo stratiť,“ prezradil náš zdroj, podľa ktorého však zašiel ešte ďalej a ďalším kamarátkam sa vyhrážal utopením nielen vo vode, ale aj v sude s kyselinou, aby mu vraj nikto nemohol nič dokázať. Dievčatá sú o vyhrážkach informované a majú strach.

Prípadom sa zaoberá trenčianska polícia. Na informácie je však skúpa. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nateraz nebudeme poskytovať žiadne informácie,“ prezradil trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Podľa informácií Nového Času čaká polícia na príchod Majkinho otca zo zahraničia, aby ho mohla vypočuť. Na Slovensko by sa mal vrátiť o dva týždne.