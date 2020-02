Kráľovské deti George a Charlotte v ohrození? Koronavírus straší už aj v ich škole

6-ročný princ George a jeho o 2 roky mladšia sestra princezná Charlotte navštevujú školu Thomasa Battersea v Londýne. Hovorca školy vo štvrtok potvrdil, že niekoľko žiakov pre podozrenie na koronavírus bolo izolovaných, kým čakajú na výsledky testov.

„Rovnako ako všetky školy, my tiež berieme do úvahy potenciálne riziká spojené so šírením nového vírusu. Práve preto sledujeme vládne usmernenia, vykonávame všetky preventívne kroky proti infekcii a v prípade, že existuje čo i len malé podozrenie, že bol niekto z personálu alebo žiakov vystavený vírusu, prípady riešime,“ uvádza v správe jeden z amerických denníkov.

„V súčasnosti máme veľmi malý počet žiakov, ktorí boli testovaní, a títo jednotlivci v súčasnosti zostávajú podľa vládnych odporúčaní doma, až kým nebudú známe ich výsledky,“ dodáva na záver.

Prince George navštevuje súkromnú školu Thomasa Battersea od roku 2017, zatiaľ čo princezná Charlotte sa pridala od septembra minulého roka.

„Jedným z dôvodov, prečo si vybrali túto školu, je to, že poskytuje bežné, aj keď privilegované vzdelanie. S kráľovskými školákmi však učitelia zaobchádzajú rovnako ako s akýmkoľvek iným dieťaťom,“ vysvetlila Katie Nicholl.