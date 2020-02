Títo Slováci prišli na svet 29. februára: Narodeniny máme raz za 4 roky

Večne mladí?! Aj keď sa dožijú pokročilého veku, podľa dátumu narodenia, ktorým je 29. február, oslavovať by mali len raz za štyri roky.

V takom prípade má osemdesiatnik za sebou reálnych dvadsať narodenín a život pred sebou. Nový Čas zistil, ako sa žije Slovákom, ktorí prišli na svet v priestupnom roku a čo hovoria na svoj nezvyčajný dátum narodenia.

Matúš (28):

Oslavujem 7. narodeniny Otvoriť galériu Matúš (28) Zdroj: ahm

„Mám teraz vlastne 7 rokov, občas si zo mňa kvôli tomu robia aj žarty, ale ja som už voči nim imúnny,“ vraví doktorand Prešovskej univerzity Matúš Žac, ktorý bude oslavovať narodeniny cez víkend s rodinou. „Ale keď dátum 29. 2. v kalendári nie je, tak je oslava obyčajne symbolická. Nejako to neprežívam, v priebehu tých 4 rokov je pozornosť voči mojej osobe o to väčšia. Sociálna sieť oznamuje moje narodeniny, ale chybne, zjavujú sa 28. 2., takže ľudia mi gratulujú aj vtedy,“ prezradil Prešovčan.

Evička (8):

Oslavujem 2. narodeniny Otvoriť galériu Evička (8) Zdroj: fab

Evička (8) z Liešnice, časti Kokavy nad Rimavicou (okr. Poltár) sa narodila 29. februára 2012. Aj keď na jej torte bude zapálených 8 sviečok, v skutočnosti oslavuje narodeniny len druhýkrát. „O chvíľu budem mať dva roky, ale vôbec mi to neprekáža,“ vraví veselé dievčatko. Podľa jej mamičky Michaely jej vytúžená dcérka rada hovorí, že má len jeden rok, od dneška už ale bude mať dva.

Milan (48):

Oslavujem 12. narodeniny Otvoriť galériu Milan (48) Zdroj: iglu

Môj narodeninový deň beriem normálne, čo sa ale nedá povedať o mojej rodine, ktorá to prežíva intenzívnejšie,“ priznal manažér novoveského supermarketu Milan Varga (48) . Pripomenul, že na to majú vplyv aj prekonané zdravotné problémy, a tak každý nový deň berie ako narodeniny. „S rodinou oslavujem vždy 29. februára,“ dodal dnešný oslávenec. Jeho manželka nedáva na tortu sviečky, ale číslice. „Teraz by tam mala byť dvanástka lomená číslicou 48,“ vysvetlil Varga.