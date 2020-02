Životnú púť zamilovaných Petry († 37) a Mareka v Bratislave ukončila brutálna vražda: Po veľkej láske 20 bodných rán

Na pohľad bezhraničná láska. Nik si nevie vysvetliť tragický koniec manželstva Petry († 37) a Mareka (39).

Krásna brunetka sa živila prácou v kozmetickom salóne, jej manžel sa zas pohyboval v kreatívnom svete reklamy. Deti nemali, a tak si plnili cestovateľské sny. Najbližší výlet si naplánovali do Himalájí, ale už ho nestihli uskutočniť... Petru našli s takmer 20 bodnými ranami prikrytú paplónom v posteli. Z jej vraždy obvinili Mareka (39), ktorému hrozí doživotie. O jeho väzbe sa bude rozhodovať priamo v nemocnici, kam ho previezli s podrezanými žilami.

Ľudia, ktorí manželov Ležovičovcov poznali, iba nechápavo krútia hlavami. Čo sa za dverami bytu na Gagarinovej ulici stalo, si nedokáže nikto vysvetliť. Všetci sa zhodujú len v jednom: „Žili jeden pre druhého.“ O to nepochopiteľnejšie je, že Mareka v deň jeho 39. narodenín zadržali policajti. Bolo to po tom, ako ho v stredu 26. februára v byte na Gagarinovej ulici v Bratislave navštívil jeho otec, aby mu zagratuloval.

Doma našiel syna s dorezanými rukami a jeho manželku Petru v posteli plnej krvi. Po telefonáte na tiesňovú linku polície zaplnili byt záchranári, muži zákona aj obhliadajúci lekár. Dorezaného Mareka, ktorý sa pokúsil o samovraždu, previezli v zlom psychickom stave do nemocnice. Telo zavraždenej Petry prezrel lekár a zistil, že bola mŕtva už asi dva dni. Páchateľ ju podľa polície škrtil a na jej tele lekár našiel takmer 20 bodných rán. Jedna rana bola dokonca v jej krku. Marek mal s jej dokaličeným telom stráviť dve noci.

Skončil na psychiatrii

Mareka so zraneniami na rukách, ktoré si mal spôsobiť sám, previezli do nemocnice na psychiatrické oddelenie, kde je dňom i nocou pod policajným dohľadom. Na otázky reportérov Nového Času počas policajnej eskorty nereagoval. Podľa polície to bol práve on, kto zasadil svojej manželke Petre sériu rán nožom.

„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na základe zabezpečenej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie 39-ročnému Marekovi z Bratislavy z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ informovala policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková. Za brutálnu vraždu manželky mu hrozí až doživotný trest. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet pre prokurátora k návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.

Novému Času sa podarilo zistiť, že o väzbe pre Mareka sa nebude rozhodovať v Justičnom paláci, ako je bežné. Sudca má prísť podľa našich informácií v nedeľu priamo na psychiatrické oddelenie v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave. Tam rozhodne o tom, či bude manžel vyšetrovaný na slobode, alebo za mrežami. Hlavným dôvodom hospitalizácie Mareka je obava, že by si mohol siahnuť na život.

Petru miloval a miluje

V štúdiu krásy, kde Petra pracovala, o prípade ani o spoločnom živote manželov hovoriť nechceli. Podobne sa k veci postavili aj v reklamnej firme, kde pracoval Marek. Zisťovali sme, čo mohlo byť motívom vraždy. Podľa informácií z prostredia vyšetrovania a nemocnice nevie dôvod krviprelievania vysvetliť ani samotný Marek. Ten si vraj na samotný skutok vôbec nespomína. Má stále hovoriť len o tom, že Petru veľmi miloval a miluje.