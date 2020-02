Žiadne hviezdne maniere: Cibulková bude rodiť v Ružinove

Žiadne hviezdne maniere. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (30) sa už synčeka Jakuba nevie dočkať. Ako sama priznala, zo samotného pôrodu má trochu strach.

Na žiadnu veľkú dámu sa ale hrať nebude. Rodiť bude doma na Slovensku.

Dominika počas tehotenstva nenecháva nič na náhodu. Pravidelne navštevuje lekárov, aby sa ubezpečila, že malý Jakubko bude v poriadku. Veľkú podporu má, prirodzene, aj v manželovi. „Michal bude, samozrejme, so mnou pri pôrode. V týchto veciach som tak trochu strachopud, takže si to aj v hlave často predstavujem, ako to bude celé prebiehať. Manžel bude po mojom boku,“ povedala nedávno Cibulková pre Nový Čas a jedným dychom dodala: „Chystám sa rodiť na klinike v Ružinove s mojou pani doktorkou,“ netajila vždy dobre naladená Domča.

Novému Času zároveň exkluzívne vysvetlila, prečo sa rozhodla pre meno Jakub. „Vždy sa mi toto meno pozdávalo. Nepodľahla som trendu cudzokrajných mien, aj keď priezvisko Navara by to určite znieslo. Jakub sa mi páčilo odmalička, pretože keď som sa mala narodiť ja, mala som byť Jakub. Aj manželovi sa toto meno veľmi páčilo, takže voľba bola viac-menej jasná a veľmi jednoduchá,“ uzavrela Cibulková.