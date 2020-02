Slovensko si vyberá nový parlament, k urnám sa chystajú aj známe osobnosti: Prečo ideme voliť

Už dnes od 7.00 do 22.00 hod. si Slovensko vyberá svojich zástupcov do parlamentu.

Nová skupina 150 poslancov bude rozhodovať o kľúčových veciach v zdravotníctve, školstve či životnom prostredí. Nový Čas oslovil známe osobnosti s otázkou, prečo sa oni dnes vyberú k volebným urnám.

Je to dar

Monika Hilmerová (45), herečka

Monika Hilmerová (45), herečka

- Zažila som totalitu jednej strany a neslobodu. Aj preto dobre viem, aký dar pre ľudí je možnosť slobodne voliť. Nie je mi jedno, kto vedie našu krajinu, a ani to, ako ju vedie, preto sa zúčastňujem na voľbách.

Proti arogancii

Milan Lešický (74), futbalový tréner

- Politika sa stala výnosným zamestnaním vo voľnom štýle bohatnutia. Bohužiaľ, aj pre mnoho tzv. bláznov, ktorí arogantne útočia na konkurentov, bez výčitiek klamú ľudí a sľubujú. Aj preto by mal ísť každý Slovák k urnám.

Za lepší život

Katarína Nádaská (52), etnologička

- Určite by mali ísť voliť ľudia, ktorí chcú spoločenskú zmenu, zlepšenie zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, to sú také najvypuklejšie problémy, ktoré väčšinu ľudí trápia, tiež tí, ktorí chcú zmenu v súdnictve, aby aj tam nastala spravodlivosť pre ľudí.

Symbol slobody

Zlatica Švajdová Puškárová (42), moderátorka

Zlatica Švajdová Puškárová (42), moderátorka

- Právo voliť je tá najväčšia esencia demokracie. Je to akýsi symbol slobody, ktorý v minulosti vôbec nebol samozrejmosťou. Ženy v Československej republike dostali právo voliť symbolicky presne pred 100 rokmi - v roku 1920. Dovtedy to bolo čosi nevídané. Preto si vážme tieto chvíle aj aktívne pri urne.

Nemôže to byť jedno

Emil Horváth (74), herec

Emil Horváth (74), herec

- Na túto otázku netreba odpovedať, jednoducho za desaťročia po revolúcii vlastne stále hľadáme tých správnych. A pretože každému občanovi by to nemalo byť jedno, kto ho bude viesť a kto bude o ňom rozhodovať.

Všetko závisí to od nás

Jozef Vajda (64), herec

Jozef Vajda (64), herec

- Nechcem hovoriť také okrídlené frázy, že je to naša občianska povinnosť, ale ide o to, že všetko závisí od nás. A musíme si to uvedomiť, že keď chceme byť spokojní, tak by sme mali urobiť nejaké rozhodnutie, a to rozhodnutie je vždy na nás. Čiže národ má takú vládu, akú si zaslúži, to sa tak hovorí a taká je aj pravda.

Je to povinnosť

Andy Hryc (70), herec

Andy Hryc (70), herec

- Lebo je to naše právo a z môjho pohľadu aj povinnosť. Vyzývam všetkých, aby využili svoje volebné právo, lebo to je jediný spôsob, ako ovplyvniť politický priestor.

Občianska povinnosť

Zuzana Kocúriková (71), herečka

Zuzana Kocúriková (71), herečka

Pretože to je občianska povinnosť a my sme občianska spoločnosť, aspoň myslím. Tak to je prvá a posledná povinnosť - ísť voliť. A myslím, že okrem toho je tu momentálne všetko okolo nás v takom zúfalom štádiu, že treba ísť voliť ešte o to viac, pretože skutočne potrebujeme zmenu.