S účesom sa trápiť nemusíte: SHMÚ varuje pred silným vietor, najhoršie to bude v týchto krajoch

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom aj snehovými jazykmi a závejmi v niektorých častiach Slovenska.

V tejto súvislosti v piatok poobede vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Silný vietor možno očakávať v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Meteorológovia miestami očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Výstraha prvého stupňa platí pre Banskobystrický, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," informuje SHMÚ.

Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj tiež platí výstraha prvého stupňa, a to v súvislosti so silným vetrom na horách. SHMÚ miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodávajú meteorológovia.