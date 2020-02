Henrieta Mičkovicová otvorila 13. komnatu: Depresie a temné myšlienky!

Herečka Henrieta Mičkovicová sa zúčastnila diskusnej relácie Silná zostava na Dvojke.

Päť žien pred kamerami rozoberá často veľmi pálčivé témy. Tou bola nedávno otázka, ako predchádzať samovraždám. Mičkovicová priznala, že vďaka osobnej skúsenosti dokáže zúfalstvo ľudí, ktorí po takomto riešení siahnu, pochopiť.

,,Nehovorím, že som úplne o tom uvažovala, ale stala sa mi taká vec, že som vrámci preliečenia nejakých vecí brala určité lieky a zmenila sa mi chémia. Zažila som neuveriteľné úzkosti, depresie a bolo to také náročné...," prehovorila o vlastnom trápení. ,,Boli to fázy, takže ja som vedela, že sa z tej fázy dostanem, ale tá fáza tej úzkosti bola taká bolestivá, že som vtedy povedala, že viem pochopiť, keď to niekto má (samovražedné myšlienky, pozn. red.). Ak to niekto má intenzívnejšie a v takýchto stavoch sa nachádza takmer nepretržite roky rokúce, viem pochopiť, že siahne po takomto riešení. Ja som to zažívala len v určitých fázach a len krátko a bolo to neuveriteľne bolestivé," vyjadrila sa herečka v Silnej zostave.