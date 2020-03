Aký bol život Boženy Němcovej? Záhada narodenia slávnej českej spisovateľky

Čo je pre nás Dobšinský, to je pre Čechov Němcová! Slávna autorka Babičky však nezbierala len české ľudové rozprávky, ale aj slovenské. Slovensko dokonca viackrát navštívila a poznala sa osobne s našimi národnými dejateľmi.

Tento rok si Česi vo veľkom pripomínajú 200. výročie narodenia Boženy Němcovej. A zabudnúť na ňu by nemali ani Slováci.

Záhada jej narodenia

Napriek tomu, že je najslávnejšou českou literátkou, jej život je v mnohých ohľadoch veľkou záhadou. Už dátum narodenia Boženy Němcovej nie je úplne istý. Nemanželská dcéra Terézie Novotnej a panského kočiša Johanna Pankla bol pokrstená 5. februára 1820 v kostole Najsvätejšej Trojice vo Viedni. Keď­že vtedy bola u novorodencov vysoká úmrtnosť, predpokladá sa, že dievčatko dali pokrstiť deň či dva po narodení.

Rodičia, ktorí sa po roku zobrali a malej Betty zmenili priezvisko z Novotnej na Panklovú, začali slúžiť u vojvodkyne Kataríny Záhaňskej v Ratibořiciach na severe Čiech. Tam Boženu v roku 1824 zapísali do školy, z toho by však vyplývalo, že mala iba štyri roky. Lenže školská dochádzka sa začínala až od šiestich rokov! Aj úradné záznamy Němcovej prisudzujú dátum narodenia v rozmedzí rokov 1816 až 1818. Čiže to 200. výročie nie je isté....

Babičku začala písať po synovej smrti

Preslávil ju román Babička. Hoci v Česku tento podmanivý príbeh stále patrí do povinného čítania pre druhý stupeň základných škôl, Němcová ho vôbec nenapísala pre deti. To isté platí dokonca aj o jej ľudových rozprávkach!

Babička s podtitulom Obrazy vidieckeho života po prvý raz vyšla v roku 1855. Němcová v nej spomína na idylické detstvo v Ratibořickom údolí a predobrazom hlavnej hrdinky jej detského sveta bola jej skutočná babička Marie Magdalena Novotná.

V knihe babička prichádza k rodine svojej dcéry na Staré Bělidlo a pomáha jej vychovávať svoje vnúčatá. Zamiluje si najmä svoju najstaršiu vnučku Barunku, azda netreba zdôrazňovať, že to má byť v skutočnosti malá Boženka. V známom filme Babička (1971) Barunku stvárnila mladučká Libuše Šafránková.

Práve pri spomienkach na idylické a bezstarostné detstvo spisovateľka zabúdala na svoj trpký životný údel. Babičku napísala po smrti svojho najstaršieho syna Hynka, ktorý ako 14-ročný zomrel na tuberkulózu. „Začala som na tom pracovať po Hynkovej smrti, v najtrpkejšej dobe svojho života – keď ma mrzelo na svete žiť,“ vyznala sa v jednom liste. V tom čase sa jej už takmer rozpadlo manželstvo a ona sama bojovala s každodennou chudobou.