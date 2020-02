Zverejnili správy Kočnera a psychologičky zo Svadby na prvý pohľad: Donášala mu v známej kauze?!

Marian Kočner bol zainteresovaný v kauze Čistý deň.

Ako informovala televízia Markíza v Televíznych novinách, vymieňal si správy so Zuzanou Tománkovou, zakladateľkou resocializačného centra, a jej manželom Petrom, ktorý tam pracoval ako riaditeľ.

Okrem toho však komunikoval aj s ďalšou, dnes už verejne známou osobou. Jana Štefániková, za slobodna Šimovičová, je známa ako jedna z expertov relácie Svadba na prvý pohľad. Práve ona bola prítomná pri výsluchu dvoch chovankýň Čistého dňa a o priebehu informovala Kočnera. ,,Správy nepopiera, no hovorí, že ju kontaktoval Kočner s tým, že jej bude volať vyšetrovateľ. Odkiaľ to vedel, vraj nevie, no stalo sa to,“ povedal redaktor Michal Hečko v Televíznych novinách.

Kočner sa jej pýtal, ako výsluch prebieha, či dievčatá spolupracujú. ,,Malá spolupracuje?“ ,,Zatiaľ nie,“ odpísala psychologička. ,,Sviňa malá,“ reagoval Kočner. Ten chcel vedieť, či klientkám niekto v úteku z centra pomáhal. ,,Odpovedala na všetko. Ale že utiekli samé od seba z vlastnej iniciatívy. Tá druhá, čo bola s ňou, bola aktívnejšia celkovo,“ informovala ho.

Štefániková pre Televízne noviny vysvetlia, že Kočnera pozná, lebo je otec jej spolužiačky z gymnázia. Tvrdí, že mu odpisovala zo slušnosti, keďže sa poznajú, poskytla mu len všeobecné informácie a viac správ si už nevymenili. ,,To bola celá naša komunikácia. Žiadne citlivé ani iné informácie z výsluchu, ktorý mimochodom trval niekoľko hodín, sa k nemu nedostali, teda odo mňa určite nie,“ povedal pre Markízu psychologička.