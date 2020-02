Časť Slovenska prikryla biela perina: Sneh skomplikoval dopravu v týchto úsekoch, výzva polície

V Popradskom okrese v noci na piatok napadlo do 10 centimetrov nového snehu.

Podľa meteorológov by malo snežiť do piatkového poludnia. Predpokladaná výška nového snehu je v tejto ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov v popradskom okrese, hlavne v horských oblastiach. Výstraha 1. stupňa platí do piatkovej 18:00 hodiny. Môže sa tvoriť aj poľadovica, výstraha 1. stupňa platí tiež do piatkovej 18:00 hodiny.

Na horskom priechode Vernár vznikla komplikácia pre nákladnú dopravu, na tamojších cestách je ujazdený sneh, šmýkajú sa tam kamióny. Všetky sypače a pluhy sú v teréne, uviedol pre agentúru SITA Roman Bednár, dočasne poverený vedením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad.

Žilinský kraj

Po nočnom snežení sa na niektorých úsekoch ciest Žilinského kraja komplikuje doprava. Krajská polícia vyzýva vodičov k opatrnej jazde. "Policajná hliadka reguluje dopravu na ceste I/65 v Košťanoch nad Turcom, kde v križovatke dostal kamión šmyk. Rovnako na ceste prvej triedy I/70 medzi Párnicou a Kraľovanmi je niekoľko šmýkajúcich sa a stojacich kamiónov a aj tu cestu reguluje policajná hliadka," informuje o tom krajská polícia. Kolóny vozidiel sú aj na ceste prevej triedy I/10 v Kolároviciach a cesty druhej triedy II/519 medzi Abramovou a Slovenským Pravnom v smere do Prievidze.