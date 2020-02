Tatar vyrovnal kariérne maximum v NHL, po zápase sa ale hneval

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (29) bol pri oboch góloch Montrealu, ale jeho tím vo štvrtkovom zápase NHL doma prehral s New Yorkom Rangers 2:5.

Tatar sa vďaka gólu a asistencii dostal na 58 bodov v tejto sezóne (22 gólov a 36 asistencií), čím vyrovnal svoje kariérne maximum z uplynulého súťažného ročníka. Vtedy na 58 bodov potreboval 80 zápasov, teraz mu stačilo 66. Má teda do konca sezóny veľký priestor na zlepšenie osobného rekordu.

Slovenský krídelník odohral 20:44 min a pripísal si aj 4 strely na bránku, 2 zablokované strely a 1 plusový bod. Po zápase sa mu ušla pocta druhej hviezdy, ale právom bol nahnevaný, keďže jeho tím neudržal vedenie 2:0. Práve 29-ročný slovenský útočník v 38. min skvelým blafákom z nájazdovej pozície zvýšil na 2:0 pre Canadiens, ale potom hráči Rangers strelili päť gólov za sebou a domáci už nenašli odpoveď.

"Ani neviem, čo mám povedať. Nemôžeme to takto zahodiť... Dve tretiny boli skvelé v našom podaní, hrali sme dobre a boli sme tým nadšení. Potom sme všetko stratili. Nemyslím si, že súper bol lepší. My sme len nevedeli sme uzavrieť tento zápas. Musíme sa všetci pozrieť do zrkadla, lebo toto sa nesmie stávať," uviedol Tomáš Tatar pre zámorské médiá, cituje ho aj portál NHL.

Montreal - New York Rangers 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:44 min, 1 gól, 1 asistencia, 4 strely na bránku, 2 zablokované strely, 1 plusový bod, 2. hviezda