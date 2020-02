Prezident Macron pripravuje Francúzsko na najhoršie: Hrozivé slová o epidémii koronavírusu

Epidémia koronavírusu vo Francúzsku je nevyhnutná, myslí si prezident Emmanuel Macron. Krajina sa však podľa neho pripravuje a musí sa s ňou vyrovnať, ako najlepšie bude vedieť, citovala slová hlavy štátu agentúra AFP.

Minister zdravotníctva Olivier Veran potom večer informoval o "výraznom náraste" počtu nakazených v krajine. Infekcia sa mala preukázať u ďalších 20 osôb, čím celkový počet prípadov stúpol na 38. Stále platí, že dvaja ľudia s chorobou COVID-19 - Číňan a Francúz - vo Francúzsku zomreli.

Za nárastom počtu registrovaných nakazených podľa ministra Verana stojí dohľadanie "kontaktných osôb". Z 20 novo nahlásených prípadov sa väčšina týka departementu Oise, z ktorého pochádzal aj 60-ročnou muž, o ktorého smrti médiá informovali v stredu. Tri osoby, u ktorých boli testy pozitívne, pôsobili v tejto oblasti severne od Paríža na vojenskej základni. "Máme pred sebou krízu, epidémiu, ktorá prichádza ... budeme jej musieť čeliť, ako najlepšie budeme vedieť," povedal predtým prezident Macron po návšteve parížskej nemocnice Pitié-Salpêtrière. Práve tam zomrel spomínaný stredoškolský učiteľ z Oise.

Lekár Eric Caumes z oddelenia infekčných a tropických chorôb, s ktorým Macron hovoril, vysvetlil, že Francúzsko čaká situácia podobná tej v Taliansku. "Francúzske prípady, obzvlášť pacient, ktorý včera zomrel v (nemocnici) Pitié, a prípad, ktorý je hospitalizovaný v Amiense, nemajú väzbu na Čínu. To znamená, že vírus už koluje medzi nami," vysvetlil Caumes. Aj pacient, ktorý leží v kritickom stave v Amiense, pochádza z regiónu Oise. Ani on, ani zosnulý učiteľ neboli v uplynulých dňoch v rizikových oblastiach nákazy.

Minister zdravotníctva oznámil, že nových 12 prípadov z departementu, ktorý prakticky susedí s hlavným mestom, súvisí s týmito dvoma mužmi. Okrem pacienta v Amiense je vo Francúzsku pod dozorom lekárov ďalších 23 ľudí s koronavírusom. Lekár François Salachas Macrona vyzval, aby poskytol zdravotníctvu viac peňazí. "Keď bolo treba zachrániť parížsku katedrálu Notre-Dame, mnoho ľudí to dojalo. Teraz musíme zachrániť verejné nemocnice," povedal Salachas.

Po celom svete sa novým typom koronavírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, nakazilo vyše 82 500 ľudí. Vírus sa postupne dostal z Číny do množstva krajín Európy či do USA a je spojený so smrťou už viac ako 2 800 ľudí.