Kočner a Rusko sú v kauze falšovania zmeniek vinní: Ako ich riešili cez Threemu

Mal to byť majstrovský kúsok, ako vysúdiť milióny z nadnárodného mediálneho gigantu, no napokon im na to prišli.

Taký je záver 25-dňového monsterprocesu ohľadom miliónových zmeniek Markízy. Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa uzniesol na tom, že mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56) a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko (56) falšovali zmenky za 69 miliónov eur. Obaja za to dostali 19 rokov basy, no trest si osobne nevypočuli. Rusko je zatiaľ na slobode a Kočner išiel späť za mreže.

Na štvrtkovom súde dostal slovo ako prvý Kočner. „Chceme pokračovať v dokazovaní. Dávame návrh na vypočutie svedka Osuského,“ vyhlásil s tým, že bývalý SIS-kár by mohol vedieť o zmenkách. „Nikdy sme žiadne zmenky nefalšovali, sme nevinní,“ bránil sa mafiánsky podnikateľ, ktorý čelí obžalobe aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27). Sudca tento návrh zamietol. Po Kočnerovi dostal slovo Rusko. Kočner rozprával z lavice obžalovaných, on sa presunul pred senát.

V ruke držal papiere a mal toho na srdci podstatne viac. „Prečo sú naše dôkazy horšie ako dôkazy obžaloby? Čo sme horší ako Lipšic a Šanta? Naše slová sú slová kriminálnikov? Prečo to robíte? Ten pocit, čo máme, veď tu sa rozhoduje o osude nás, máme rodiny,“ snažil sa pôsobiť na sudcov zvýšeným hlasom. Dodal, že je obvinený z ôsmich trestných činov a všetko sú to nezmysly. Útočil a konšpiroval, že jeho odsúdenie je v záujme Američanov. Potom aj s Kočnerom opustili pojednávaciu miestnosť. Ani jeden si nechcel rozsudok vypočuť osobne. Rusko zo súdu odkráčal zatiaľ ako slobodný človek. Na nohe však mal monitorovací náramok pre prípad objednávky vraždy Sylvie Volzovej, ktorý ešte nie je uzavretý.

Väzenie aj pokuta

Po ich odchode sudca prečítal rozsudok. Oboch obžalovaných uznal vinnými a udelil im trest 19 rokov väzenia. Odsedieť by si ho mali v najprísnejšej tretej nápravnovýchovnej skupine. Kočner dostal aj penažný trest vo výške 10-tisíc eur. Viac mu nedali, lebo napokon nedošlo k žiadnej škode. Predseda senátu Emil Klemanič priznal, že rozmýšľali nad tým, či tresty nejako rozdeliť, ale napokon sa zhodli na rovnakej dobe väzenia pre oboch. „Premýšľali sme, či viac pre toho, kto to vymyslel, alebo kto to vykonal. Dospeli sme nakoniec k tomu, že narovnako,“ vysvetlil.

K jasnému verdiktu podľa neho dopomohli svedkovia, znalkyne aj komunikácia cez Threemu, kde Kočner naznačuje, že zmenky falšovali. Bývalý Kočnerov kamarát Peter Tóth je podľa sudcu dôveryhodný. „Svedok Tóth je ten, kto vydal tie veci - auto (čierna Kia Rio), listiny a dva telefóny. Tieto dva telefóny vydal svedok, vydal veci. Nevydal Threemy. Vydal telefóny,” povedal Klemanič. „Čakal som, že keď sa čítala Threema, tak obžalovaní budú hovoriť, že toto a toto z komunikácie nie je pravda. Súd považuje Threemu za pravdivú,“ dodal Klemanič.

„Svedkovia objasnili všeličo, ale zmenky nikto nikdy nevidel.“ Rozsudok však ešte nie je právoplatný. Môže sa voči nemu odvolať na Najvyšší súd. „Na každého raz príde,“ povedal prokurátor Ján Šanta. K rozsudku sa vyjadril aj Ruskov advokát Marek Para, ktorý v prípade Kuciakovej vraždy zastupuje Kočnera. „Rozsudok hodnotíme tak, že sa potvrdili určité naše predpoklady, že niektoré skutočnosti súd zhodnotí podľa názoru subjektívne a nie celkom objektívne, tieto sa objavia, samozrejme, v našom plánovanom odvolaní,“ povedal bez váhania.

Čo sa stane po odvolaní?

Róbert Bános, právnik

- Ak sa odvolá len Kočner a Rusko, tak Najvyšší súd nemôže trest sprísniť. Ale ak sa odvolá aj prokurátor, tak Najvyšší súd môže trest aj sprísniť. Môže rozsudok buď zmeniť, že by ich oslobodil, mohol by ho vrátiť, alebo by ho mohol zmeniť tak, že ho zvýši alebo zníži.

Vývoj kauzy

30. júna 2000 - Rusko mal Kočnerovi podpísať zmenky za 69 miliónov eur a ukončiť tak kauzu, ktorá vyústila do obsadenia TV.

- Rusko mal Kočnerovi podpísať zmenky za 69 miliónov eur a ukončiť tak kauzu, ktorá vyústila do obsadenia TV. 8. februára 2018 - Začalo sa pojednávanie na Okresnom súde v Bratislave. Kočner v civilnom konaní žiadal od Pavla Ruska a televízie Markíza preplatenie prvej zmenky v hodnote 8,3 milióna eur.

Začalo sa pojednávanie na Okresnom súde v Bratislave. Kočner v civilnom konaní žiadal od Pavla Ruska a televízie Markíza preplatenie prvej zmenky v hodnote 8,3 milióna eur. 26. apríla 2018 - Senát Okresného súdu, ktorému predsedala Zuzana Maruniaková, rozhodol, že Markíza má Kočnerovi zaplatiť peniaze za prvú zmenku. Sudkyňa Maruniaková tak rozhodla bez toho, aby nechala skúmať pravosť listiny znalcom. Rozsudok nebol právoplatný.

Senát Okresného súdu, ktorému predsedala Zuzana Maruniaková, rozhodol, že Markíza má Kočnerovi zaplatiť peniaze za prvú zmenku. Sudkyňa Maruniaková tak rozhodla bez toho, aby nechala skúmať pravosť listiny znalcom. Rozsudok nebol právoplatný. 6. júna 2018 - NAKA začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek.

NAKA začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek. 28. júna 2018 - Najvyšší súd rozhodol, že Marián Kočner bude stíhaný väzobne.

Najvyšší súd rozhodol, že Marián Kočner bude stíhaný väzobne. 15. novembra 2018 - Písmoznalkyňa na základe požiadavky NAKA tvrdila, že zmenky nie sú autentické.

Písmoznalkyňa na základe požiadavky NAKA tvrdila, že zmenky nie sú autentické. 15. marca 2019 - Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na obžalobu Kočnera a Ruska.

Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na obžalobu Kočnera a Ruska. 22. júla 2019 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie v kauze falšovania televíznych zmeniek.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie v kauze falšovania televíznych zmeniek. 28. októbra 2019 - Senát povolil Threemu ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa tak začala na pojednávaní čítať.

Senát povolil Threemu ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa tak začala na pojednávaní čítať. 27. februára 2020 - Verdiktom súdu dostal Marián Kočner a Pavol Rusko trest 19 rokov basy. Rozsudok nie je právoplatný a obaja sa ešte môžu odvolať na Najvyššom súde.

Ako riešili zmenky cez Threemu

Cez mobilnú aplikáciu riešil kauzu miliónových zmeniek so štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti Monikou Jankovskou. Podnikateľ cez ňu úkoloval sudkyňu okresného súdu a jej bývalú podriadenú Zuzanu Maruniakovú v tom, ako má rozhodovať v zmenkovom procese. Chcel, aby mu sudkyňa za finančnú odmenu priklepla milióny eur za markizácke zmenky. Maruniaková naozaj v apríli 2018 nakoniec rozhodla v prospech Kočnera. Konanie sudkyne riešila Súdna rada, ale výkon funkcie - tak ako pri ďalších kolegoch, ktorí koketovali s Kočnerom - je zatiaľ nepozastavili, pretože je na materskej dovolenke.

S tajomníčkou Monikou Jankovskou

Kočner: Zájdeš za tou Zuzou prosím? Dnes by bol kupec na zmenky, stačilo by mu prvostupňové rozhodnutie. Nedáva síce veľa,

ale hneď… Keď bude znalecký, tak Zuza by mohla rozhodnúť.

Nech už sa niečo konečne pohne. Vianoce za dverami.

Jankovská: Zuzka (sudkyňa Maruniaková) píše, že výborne. Píše, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. Vymaž, prosím,

pre istotu,

Jankovská: Zuzka tu má babku a rodičov, že až štvrtok može.

Kočner: Tak to je fakt smutné. Ty si nemala babku a rodičov, keď

si ju posadila na sudcovskú stolicu???

Kočner: Myslíš, že by sa Zuze aj Slimákovi nerozhodovalo lepšie,

keby som tie zmenky previedol na niekoho iného?

Jankovská: Nie. To už kašli na to. Tam nemajú kde uhnúť a čo si

ty? Masový vrah? Fakt nech idú aj médiá do p…e.

Kočner: Nie som masový vrah, ale nemám k tomu ďaleko.

Kočner: Nech robí, čo má, lebo skončí na Kuciaka.

Kočner: NESMIE TO ODROČIŤ.

Jankovská: Nie, lebo ju sama zaj…em. Sľúbila to. Viackrát. Ja som

z nej urobila to, čo je, a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila!

Jankovská: Jasné, už to píše, nech maká, som sa jej postarala

o budúcnosť... Všetko je na 100 % pripravené. Dnes budeš vo

všetkých správach.

Kočner: Tak prvé kolo máme. Ďakujééééém

S Pavlom Ruskom Otvoriť galériu Pavol Rusko podpísal zmenky, ktoré mu predložil Kočner. Zdroj: Michal Hanko

Kočner cez Threemu komunikoval aj s Ruskom, aby zosúladili svoje verzie napriek tomu, že na súde naoko stáli na opačných stranách sporu.

Kočner: Hlavne tej poje..nej bande pisálkov to logicky vysvetli.

Prečo si mal dva druhy podpisov.

Kočner: Aký príbeh na to dáš. Možno že súkromné veci s tým R

a firemné kvačkou. Ale občas si to aj ako prišlo. Len to musí mať

nejakú logiku.

Kočner: Výstupy sú výborné. Si proste mediálna hviezda.

Rusko: Suhlasim, pozrel som vsetky. Myslim, ze su ‚dakus‘ nestastní. Najma ten Valko ich vykolajil a Kamencek posobil ako

taky nestastny kamienok.

Kočner: Presne.

Rusko: A pokial ide o hviezdu – to viem. A celkom dobre sa pri

mne vezies

S partnerom Štefanom Aghom

Kočner: Papier, na ktorý sme robili slinoviny, u teba neostal žiaden?

Agh: Pohladam rano, okolo obeda budem ba