Bývalý hokejový útočník federálnej reprezentácie: Po hviezdnej kariére maká ako robotník

Zažil hviezdne chvíle, ale aj ťažkú prácu na zmeny! Bývalý skvelý hokejista Peter Veselovský (55) z Košíc sa tvrdej roboty nikdy nebál. Úspešne obliekal klubové dresy Košíc, Plzne, Karlových Varov, ba aj ten najcennejší česko-slovenský a stál pri zrode slovenskej reprezentácie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Veslo, ako ho prezývajú, len vo federálnej súťaži odohral 253 stretnutí, pričom strelil 74 gólov a prihral na 104. Po ukončení úspešnej športovej kariéry dodnes pracuje ako robotník.

Keď sa tento výnimočný útočník obzrel do svojej hokejovej minulosti, ihneď sa mu zaiskrilo v očiach. „Pred zrakom mám skvelú atmosféru v starej stodole. Predstavujem si plný dom fanúšikov, vidím vynikajúcu partiu spoluhráčov v najlepších rokoch košického hokeja,“ hovoril s nadšením Peter Veselovský, po boku ktorého hrávali Peter Bondra a Anton Bartánus, neskôr Martin Mižík s Ľubomírom Rybovičom. „Najkrajšie pocity mám z obdobia, keď som v roku 1988 dvíhal nad hlavu majstrovský pohár. Šport by sa mal robiť pre fanúšikov a dosiahnutie cieľa. My sme ho dosiahli, podarilo sa mi to dvakrát – pri federálnom i slovenskom titule,“ priznal Peter, ktorý sa vždy radil medzi víťazné typy hráčov.

Úsmevná spomienka

Z popularity a úrovne súčasného slovenského hokeja veľkú radosť nemá. „Dnes sú rôzne médiá a úlohu zohráva internet, no štadióny už plné nebývajú. Bez víťazstiev to však nemá zmysel robiť,“ podotkol legendárny hokejista. „V mojom prípade to neboli len góly, ale aj prihrávky, ktorých som mal viac ako gólov. Keď som mal šancu a skóroval som, bola to radosť, no pri prihrávke to potešilo aj spoluhráča,“ spomenul už dvojnásobný dedko Veslo, ktorému hokej veľa dal a má na čo spomínať. „Zažil som mnoho príhod, napríklad aj tú, keď si tréner reprezentácie Stanislav Neveselý na olympiáde v Albertville išiel zalyžovať a nezobral si svoju identifikačnú kartu. Chcel preskočiť cez plot a zobrali ho policajti, ktorí sa s ním veru nemaznali,“ prezradil P. Veselovský, ktorý si v súčasnosti rád zahrá aj futbal a tenis.

Od vlaňajšieho augusta Veselovský vypomáha Igorovi Libovi s hokejovými tretiakmi v hokejovej akadémii v Čani. „S deťmi je vďačná práca. Majú z toho radosť. Inak som okrem hokejovej partie z oceliarne netrénoval nikoho, lebo po skončení kariéry som začal pracovať vo fabrike ako robotník. A vôbec nebanujem. Nemal som hokejovú licenciu trénera a každá práca má zmysel. Ja sa neštítim ani tej tvrdej. Od roku 2005 do 2017 som manuálne pracoval v U.S. Steel ako operátor a teraz robím to isté v priemyselnom parku v Záborskom, kde sa montujú turbá do áut.

Začiatky boli ťažké, hovorím o zmenách a hluku, ale mal som to šťastie, že som spoznal skvelých ľudí nielen na ľade, ale aj vo fabrike,“ dodal Veselovský, ktorý navštevuje zápasy Košíc na štadióne a o súčasnom hokeji si myslí toto: „Zanedbáva sa práca s mládežou a ťažko sa to dobieha. Hrajú tu cudzinci a nevidím extrémne zvýšenie návštevnosti, či kvality extraligy. Keďže mladí nedostávajú šancu, strácajú sa. Nerozumiem ani rozširovaniu extraligy, keď máme hráčov tak maximálne na 10 mužstiev... Kedysi mali súperi strach z Košíc, dnes pomaly nikto. Doma sa hrá menej útočne a je to zbytočne pretaktizované.“

Peter Veselovský (55)

Prezývka: .................................................................Veslo

Pozícia: ................................................................útočník

Výška a hmotnosť: ............................187 cm , 80 kg

Kariéra: ....................................................1984 – 2003