Rodičia rozhodli, že americký preparát podajú Riškovi v Budapešti: Po testoch dostane liek za 2 milióny!

O osude dieťaťa rozhodli ľudia s veľkým srdcom. Pre ťažko chorého Riška (22 mes.) darcovia zo Slovenska a zahraničia vyzbierali dva milióny eur. Vďaka tomu sa krátko pred svojimi druhými narodeninami priblížil k najdrahšej liečbe na svete.

Liek Zolgensma, ktorý mu môže zachrániť život, má už na dosah. Jeho rodina najskôr plánovala náročnú liečbu v americkom Bostone, no okrem dvojmiliónového lieku Riško potreboval ešte ďalší milión eur na hospitalizáciu. Rodičom vzhľadom na zdravotný stav chlapčeka let do USA neodporučili a tak sa rozhodli pre Budapešť.

Malý Riško zo Sečoviec (okr. Trebišov) dostane novú šancu na život v hlavnom meste Maďarska. „Posielame zdravotnú dokumentáciu do Budapešti, kde intenzívne komunikujeme s lekármi, ktorí nášmu synčekovi genetický liek budú aplikovať. Potrebné dokumenty už máme preložené do madarčiny,“ prezradila Novému Času Riškova mamička Mária, ktorá je šťastná, že ľudia jej synčekovi tak veľmi pomáhajú.

S osudom ťažko chorého chlapčeka sa pritom Slováci zoznámili len v januári, keď sa rozbiehala zbierka na záchranu jeho života. Usmiaty drobček trpí od narodenia najťažšou formou svalovej spinálnej atrofie SMA1. Do zbierky, ktorá pokračuje, sa zapojili neznámi aj známi ľudia.

Zhoršilo sa mu zdravie

Riška do nemocnici v Budapešti prevezú do dvoch týždňov. Liečbu podľa mamičky dostane v hodine dvanástej, keďže má veľký problém s prehĺtaním a jeho zdravotný stav je veľmi vážny. „Odhadované výdavky za liečbu sú 2,3 - 2,5 milióna eur. V tejto kalkulácii je zahrnutá cena lieku, jeho dovoz, rôzne testy, vyšetrenia a podanie liečiva.

K cene budeme musieť pripočítať trojmesačné ubytovanie a nejakú rezervu v prípade, že sa synčekov stav zhorší a bude potrebovať starostlivosť navyše,“ informovali rodičia. Riško musí najskôr podstúpiť test na protilátky, štyri dni pred aplikáciou genetickej liečby. Ak bude všetko v poriadku, tak mu liek podajú. Rodina pocestuje do Budapešti vlastnou dopravou. Vládny špeciál, ktorý ponúkol premiér rodine, podľa Riškovej mamy nepripadá do úvahy.

Liečba je úspešná

Koncom októbra minulého roka podali v budapeštianskej nemocnici liek Zolgensmu maďarskému chlapčekovi Zentemu (1,5) s rovnakým ochorením, ako má Riško. Jeho zdravotný stav sa podľa medializovaných správ takmer okamžite veľmi zlepšil. Rovnaký liek podali 13. februára aj osemmesačnému Alexovi z Poľska. Už po pár dňoch jeho rodičia hovoria o malom zázraku - doteraz ležiaci Alex sa udrží sám v sede.