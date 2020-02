Žilinská nemocnica upozorňuje: Od piatka platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline platí od 28. februára až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej platí zákaz na základe zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípku a chrípke podobné ochorenia.

Podotkla, že počas zimných mesiacov býva zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach bežným obmedzením, ktorého cieľom je preventívne ochrániť hospitalizovaných pacientov a zamestnancov. "Návštevníci majú často obavy, že v nemocnici môžu takzvane 'chytiť' nejakú nákazu. Neuvedomujú si však, že práve oni môžu byť nositeľmi rôznych ochorení, ktoré dokážu zhoršiť zdravotný stav hospitalizovaných pacientov či nakaziť zdravotníkov. Ľudia s oslabenou imunitou sa aj s bežnou chrípkou pasujú omnoho ťažšie ako ich zdraví rodinní príslušníci," upozornil medicínsky riaditeľ žilinskej FNsP Igor Bízik.

Ľudia s príznakmi chrípky a akútnymi respiračnými problémami by podľa neho nemali navštevovať príbuzných v nemocnici. "Zároveň ani ambulancie lekárov - špecialistov, ktoré nesúvisia s ich ochorením," dodal Bízik s tým, že ide predovšetkým o plánované ambulantné výkony, rehabilitácie či iné vyšetrenia, počas ktorých pacienti ohrozujú ľudí v čakárni a nemocničný personál.

"Zároveň prosíme obyvateľov o nešírenie paniky v súvislosti s podozrením na koronavírus. Je dôležité si uvedomiť, že aktuálne sa nachádzame v chrípkovom období, keď býva bežne zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky, ktorej prejavmi sú tiež horúčka, dýchavičnosť či kašeľ," zdôraznila Záteková.

Ľudia, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí - Číny, Talianska (Lombardia, Benátsko) - a vykazujú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka), by podľa Zátekovej nemali vstupovať do budovy nemocnice ani do čakární. "Poradiť sa môžu vopred na infolinke zriadenej Úradom verejného zdravotníctva SR 0917 222 682, emailovej adrese novykoronavirus@uvzsr.sk alebo kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812," uzavrela hovorkyňa FNsP Žilina.