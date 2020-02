Vera Wisterová po súdnej bitke s manželom: Smutný návrat z Ameriky bez detí!

Už je doma! Moderátorka Vera Wisterová (42) včera ráno priletela z amerického Chicaga, kde sa minulý týždeň začal neľútostný boj na súde. V hre je to najcennejšie, čo moderátorka má – jej synovia Theo (5) a Harlow (8), ktorých má s manželom americko-izraelského pôvodu Jeremym Hulshom (40).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Zronená a viditeľne vyčerpaná moderátorka je už na Slovensku, dôvod na radosť však stále nemá. Nepríjemné súdne ťahanice sa totiž ešte ani zďaleka neskončili a už onedlho bude musieť dvojnásobná mama podľa informácií Nového Času nasadnúť do lietadla opäť...

Vera Wisterová sa včera vrátila zo súdnych pojedávaní v americkom Chicagu, kde sa sporí o synov so svojím manželom Jeremym Hulshom. Keď vystúpila z lietadla na viedenskom letisku Schwechat, v jej tvári bolo vidieť obrovskú únavu a smútok. Vyčerpanosť nepochybne nesúvisela len s dlhou cestou a časovým posunom. Od októbra minulého roka, keď jej manžel uniesol deti do Chicaga, totiž prežíva citové peklo. Hoci sa po dlhých mesiacoch trápenia a neistoty mohla s milovanými synmi zvítať, vyhraté ešte nemá a čaká ju dlhý boj. „Na letisku ju čakal priateľ Michal Svarinský. Bolo vidieť, že Vera je veľmi unavená a nemala dobrú náladu,“ povedal zdroj Nového Času.

Úsmev na jej tvári by ste, z pochopiteľných dôvodov, hľadali len márne. Konflikty s manželom americko-izraelského pôvodu začali gradovať v roku 2014, keď sa vrátili z Izraela na Slovensko a vyvrcholili v októbri minulého roka, keď Hulsh deti uniesol z bratislavského nákupného centra a odletel s nimi do Chicaga.

Dva týždne s deťmi

Spory manželov intenzívne rieši americký súd v Chicagu, kde sa minulý utorok začalo prvé súdne pojednávanie. Ako vyplýva zo súdnych dokumentov, ktoré má Nový Čas k dispozícii, Vera si onedlho bude musieť baliť kufre opäť. Zo súdneho nariadenia vyplýva, že Wisterová bude musieť 20. marca odovzdať americkému súdu svoj cestovný pas a bude môcť byť nepretržite s deťmi od 21. marca od 9. hodiny ráno do 4. apríla do 9. hodiny ráno. So synmi tak bude môcť stráviť nepretržite celé dva týždne, avšak pod dohľadom tretej osoby, teda prideleného supervízora.

Expert Lipšic

Sudkyňa Virginia Kendall, ktorá rozhoduje o ďalšom osude neplnoletných chlapcov, už v niektorých veciach v tomto kontroverznom prípade rozhodla. Vere nariadila denne komunikovať s deťmi, a to telefonicky cez videohovor, pričom počas tejto komunikácie nemôže byť prítomný Jeremy. Podľa informácií Nového Času sa deti zdržiavajú na adrese, kde býva Jeremyho brat, až do momentu, keď súd nerozhodne inak. Hulsh zbrojí vo veľkom a do súdneho procesu povolal až 20 svedkov a 10 expertov z rôznych krajín.

Na dlhom zozname je aj expolitik Daniel Lipšic, ktorý Jeremyho kedysi zastupoval a do procesu je zapojený ako expert na slovenské právo. Pred pár dňami totiž Lipšica kontaktovali americkí advokáti. Ako sa vyjadril pre Nový Čas, poskytol stanovisko, ktoré sa týkalo právnej povahy Jeremyho stíhania, vydania medzinárodného a európskeho zatykača, s tým, že Hulshovi po návrate na Slovensko hrozí vzatie do väzby, keďže je na neho vydaný zatykač.