Speváčka Čírová odhalila, ako oznámila tehotenstvo milovanej rodine: Dojímavý moment

Prežívajú najkrajšie obdobie! Speváčka Mária Čírová (31) nosí pod srdcom už tretie bábätko. Jej sladké tajomstvo prasklo len nedávno a krásna umelkyňa má už aj roztomilé tehotenské bruško.

Obrovskú radosť má speváčkin manžel, producent Maroš Kachút (46), ale aj deti Hugo (10) a Zoe (7). Mária Novému Času prezradila, ako oznámila práve svojim najmilším túto krásnu novinku.

Z Čírovej bude onedlho trojnásobná mama. O tom, že je v radostnom očakávaní, sa dozvedela koncom minulého roka. Ako to povedala svojej láske Marošovi? „V našom prípade sa to nedá urobiť tak, že spravím manželovi prekvapenie, keď príde z práce, pretože z práce chodíme spolu. Sme spolu naozaj 24 hodín denne. Vedel, že sa niečo deje a boli sme veľmi zvedaví, či sa to podarilo. Keď som mu ukázala pozitívny tehotenský test, obaja sme sa veľmi tešili,“ prezradila Novému Času speváčka, pre ktorú sú jej deti - Hugo a Zoe všetkým.

Práve ich radosť z ďalšieho člena rodiny bola obrovská. „Deťom sme to povedali počas Štedrého večera, keď si rozbalili darčeky. V tom momente na ne zabudli, začali nás objímať a spolu sme si poplakali od radosti. Bolo to naozaj krásne, objímali bruško, aj keď som žiadne nemala,“ dodala s úsmevom Mária.