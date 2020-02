Nová posila Slovana Weiss: Budem si dávať väčší pozor v piatok večer

Po Maročanovi Mohovi (26) ďalší milionár na Tehelnom poli! Futbalový Slovan Bratislava podpísal včera jedenapolročnú zmluvu s Vladimírom Weissom (30).

Toho v decembri predčasne uvoľnil zo svojich služieb katarský klub Al Gharafa. Krídelník, podľa transfermarketu s aktuálnou trhovou hodnotou 2,5 milióna eur, sa stal nielen najdrahším hráčom úradujúceho majstra, ale aj celej slovenskej ligy.

Pravda, kedy sa predstaví v súťažnom zápase, je nateraz otázne. Už dlhší čas ho prenasledujú zdravotné problémy s chrbtom. „Vlado podstúpil vyšetrenia. Musí sa podrobiť operácii pruhu. Nie je to nič dramatické, ale nechceme nič urýchliť. Nastúpi vtedy, keď bude celkom v poriadku. Verím, že nám pomôže k titulu i v európskom pohári,“ zdôraznil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.

Weiss prezradil, že mal lukratívnu ponuku z Emirátov, záujem prejavili Olympiakos Pireus či Nottingham Forrest. O príchode do Slovana hovoril aj s otcom. „Povedal som mu to až vtedy, keď som sa rozhodol. Chcel, aby som si ešte zahral v Anglicku, ale pochopil môj krok.“ Na belasom drese bude nosiť číslo 79. „Nosil som ho v Olympiakose v čase, keď som sa dal dokopy s mojou manželkou,“ vysvetlil.

Bratislavský rodák má za sebou bohatú minulosť. Aj mimo futbalových ihrísk. Nie raz strhol na seba pozornosť porušením životosprávy, disciplíny či vystupovania na verejnosti. Teraz sa vracia domov na dlhšiu dobu ako len reprezentačné sústredenie. „Zvýšenú sledovanosť beriem ako príjemnú vec. Budem si však musieť dávať väčší pozor v piatok večer (smiech). Čakám tlak od fanúšikov i médií. Mám ho rád. Znamená pre mňa motiváciu,“ vyhlásil.

Weiss verí, že úspešným účinkovaním v Slovane by si mohol otvoriť dvere aj do reprezentácie, z ktorej sám ušiel po zápase Ligy národov v Prahe s Českom. „Marcový zraz, žiaľ, nestihnem. Hovoril som s trénerom Hapalom. Vysvetlili sme si niektoré veci. Ospravedlnil som sa mu za to, čo som urobil v Česku. Verím, že sa chalani prebojujú na majstrovstvá Európy a ja ešte dostanem šancu v národnom tíme.“