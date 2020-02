Ako dopadne zvyšok sezóny pre Vlhovú? Koleno si oddýchne, body môžu chýbať

Všetko sa to v závere sezóny SP v alpskom lyžovaní komplikuje... Nielen v súvislosti s pliagou menom koronavírus.

Slovenskú lyžiarsku hviezdu Petru Vlhovú (24) nepotešila správa zo štvrtka, že obrovský slalom (7. marca) a slalom (8. marca) v bavorskom stredisku Ofterschwang zrušili pre nedostatok snehu.

Pre boľavé koleno Petry to je dobrá správa, ale pre jej snahu zabojovať o niektorý z glóbusov to je naozaj zlá správa. Rodáčka z Liptova sa postaví tento víkend na štart super-G a kombinácie v talianskom La Thuile, kde chce zabojovať o bodíky, no a z Ofterschwangu chcela tých bodov ešte viac. Lyžiarska federácia FIS rieši náhradu, keďže súťaže v Ofterschwangu mali vážne prehovoriť do súbojov o dva malé glóbusy a aj veľký glóbus, na ktoré ašpiruje aj Petra Vlhová. Tá je aktuálne s 1 139 bodmi tretia, za vedúcou Taliankou Brignoneovou (1 298) a Američankou Shiffrinovou (1 225). V kalendári SP je deväť pretekov plus prípadné dve náhradné súťaže za Ofterschwang.

Do SP zasiahol aj koronavírus. V talianskom La Thuile bude skromnejšia divácka kulisa ako zvyčajne, no finálový týždeň v talianskej Cortine d‘Ampezzo (18. - 22. marca) bude celkom bez divákov.

Stále spracúva žiaľ

Jej návrat je v nedohľadne. Stále. Fenomenálna Mikaela Shiffrinová (24) stále spracúva obrovský žiaľ zo strany jednej z najmilovanejších osôb svojho života. Od smrti svojho otca Jeffa († 65) chýba na bielych svahoch... Neustále na svoje profily pridáva nové a nové spomienky na otca. Najnovšie drží v ruke fotografiu, ku ktorej pridala ďalší dojemný odkaz: „Hľadám spôsoby ako ťa držať, stále,“ napísala k príspevku.

Jej tvár sa objavila na titulnej stránke marcového vydania prestížneho športového magazínu. „Mikaela sa snaží byť o.k. Spracovať svoj smútok a opäť lyžovať s ľahkosťou, ako ju učil otec a každým dokonalým zatočením si dodávať ešte viac energie,“ píše sa v profilovom článku.