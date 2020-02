Škandalózne správy Johnnyho Deppa: Opísal, ako chce svoju exmanželku zabiť a zneuctiť jej telo

Najtemnejšia stránka slávneho herca odhalená. Johnny Depp vie byť prchký a v hneve nešetrí tvrdými slovami.

Lenže je slávny a súdi sa s bývalou manželkou, tiež pomerne slávnou herečkou Amber Heard, s ktorou bol ženatý dva roky. Jeho textové výlevy emócií tak majú inú váhu. A dostali sa až na súd v Londýne, na ktorom s ex bojuje kvôli poškodzovaniu dobrého mena. Advokáti zastupujúci herečku teraz proti Deppovi priniesli dôkaz, že je agresívny muž. V správe adresovanej hercovi Paulovi Bettanymu totiž píše, že by Amber veľmi rád "utopil, potom spálil a následne mal s jej mŕtvolou sex".

Strana zastupujúca herečku predložila celý rad SMS správ, v ktorých sa Depp vyhráža svojej exmanželke a nadáva na ňu. V najagresívnejšej Depp píše Bettanymu: ,,Spáľme ju. Utopíme ju, kým ju spálime!!! Potom budem sexovať s jej spáleným telom, aby som si bol istý, že je mŕtva. "

Správy dokumentujú aj jeho holdovanie alkoholu a užívanie drog.



,,Naozaj vážne chcem prestať chlastať. Chľastal som celú noc, než som vyzdvihol Amber a letel s ňou do Los Angeles minulú nedeľu... Bolo to škaredé, kamoš... Celé dni som nejedol... Koks, pol fľaše whisky, tisíc redbullov a vodiek, tabletky, dve fľaše šampanského v lietadle, a čo z toho vzišlo... Povýšenecký agresívny Indián s úplným výpadkom, revúci prasačiny a urážajúci kohokoľvek, kto sa priblížil. Končím. Priznávam, som príliš na s*ačky, aby som prskal svoj hnev na tú, ktorú milujem... Bezdôvodne, navyše som dosť starý na to, aby som sa tak správal. Ale tie tabletky sú super!" písal Depp Bettanymu v roku 2013.



Johnny je pritom žalujúcou stranou, ktorá Amber ženie na súd kvôli ohováraniu a poškodeniu mena. Žiada očistenie svojho dobrého mena a povesti a chce dokázať, že nie je násilník, nebil ju a nebol agresívny. Amber Heard pritom tvrdí, že ju Depp tĺkol, škrtil a vytrhol jej dokonca vlasy. ,,To sú extrémne závažné obvinenia proti pánovi Deppovi, pán Depp má právo sa verejne brániť," uviedol advokát David Sherborne zastupujúci Johnnyho.



Podľa Sherbornea pritom vyjde najavo, že klamárkou je Amber a Johnny je úplne nevinný. ,,Je to čiernobiely prípad. Jedna osoba klame a druhá vôbec. My hovoríme, že klame pani Heard a pán Depp je stopercentne čistý," dodal Sherborne.