Gottova exmilenka prišla na jeho hrob až po 5 mesiacoch: Gesto voči vdove Ivane

Na hrob českého slávika Karla Gotta († 80) prišla položiť kvety jeho bývalá milenka Taťána Smutná (57).

Ako píše Aha!, osobne si dôležitého muža svojho života uctila až 5 mesiacov po jeho smrti. ,,S ohľadom na vdovu Ivanu a deti som sa držala v úzadí. Rešpektujem ich súkromie,“ vysvetlila denníku. Smutná žije desiatky rokov v Nemecku, no s Gottom udržovali kontakt. ,,Veľmi som naňho v ťažkých chvíľach myslela, ale vedela som, že má pri sebe skvelú manželku, ktorá sa oňho stará. Necestujem do Česka tak často ako by som si priala. Ale mám tu veľa priateľov, ktorí ma informovali o všetkých dôležitých novinkách,“ povedala.

Na pohreb do katedrály sv. Víta v Prahe neprišla, lebo sa podľa svojich slov potrebuje lúčiť osamote a nechcel tiež pútať pozornosť. ,,Obrad zo svätovítskej katedrály sme s priateľom, ktorý je Nemec, sledovali v televízii. Keď vynášali rakvu a Karel zo záznamu spieval Už z hor zní zvon, prvýkrát som ho videla plakať,“ opísala Aha! dojatá Taťána. Svojej bývalej láske doniesla na hrob červené tulipány so žltými končekmi. ,,Nepremýšľala som nad výberom, páčili sa mi. Karel mi takmer vždy dával ruže. Až potom si pozrela symboliku. Znamenajú lásku a slávu, sú romantické a elegantné, ako bol vždy aj Karel,“ zaspomínala.

Denník Aha! pripomína, že Smutná a Gott sa spoznali v Düsseldorfe v roku 1999, keď bola ona druhýkrát vydatá, no s manželom už dva roky nežila. Gott bol v tom čase s Marikou Sörösovou, ktorá ich pristihla spolu v jeho mercedese, spravila scénu a odtrhla z auta zrkadlo. Taťána a Karel spolu strávili niekoľko dovoleniek pri mori. Ona mu rada hrala na klavíri, on sa zaujímal o jej obrazy. Vzťah speváka a Smutnej postupne vyprchal, v roku 2000 sa Gott zoznámil s neskoršou manželkou Ivanou.