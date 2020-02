Športové osobnosti sa lúčili s hokejovou legendou († 88): Faka vyprevádzali do neba Šatan a Šťastný

Do bratislavského krematória sa dnes doobeda prišli desiatky ľudí a športových osobností rozlúčiť s hokejovou legendou Karolom Fakom (+88).

Center bratislavského Slovana bol jednou znajvýraznejších postáv histórie slovenského hokeja. „Pre slovenský šport je to obrovská strata. Karol Fako patril medzi hráčov, ktorí zakladali moderný Slovan. Bol to brilantný technik s jedinečným rozumom. Keď sa dostal pred brankára, bol to jasný gól,“ zaspomínal si jeho spoluhráč Jozef Golonka, ktorý sa s ním dnes rozlúčil v bratislavskom krematórium. Okrem neho prišli aj ďalšie hokejové legendy a dokonca aj bývalý skvelý útočník Peter Šťastný, ale aj šéf zväzu a držiteľ všetkých slovenských kovov v samostatnej ére Miroslav Šatan.

