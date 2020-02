Mladú ženu zo Zvolena hospitalizovali s podozrením na koronavírus: Sú známe výsledky

U mladej ženy zo Zvolena, ktorú v utorok (25. 2.) hospitalizovali na oddelení infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na koronavírus, sú výsledky negatívne.

TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Žena mala pozitívnu cestovateľskú anamnézu, vrátila sa z Talianska. Odobrali jej vzorky a poslali na diagnostiku. Kým boli známe výsledky, bola štandardne izolovaná v karanténe.

Ešte začiatkom februára v Rooseveltovej nemocnici hospitalizovali aj dvoch Slovákov s podozrením na koronavírus, ktorých za prísnych bezpečnostných opatrení priviezli z Prahy. Išlo o občanov, ktorí spoločne s piatimi Čechmi prileteli francúzskym špeciálom z čínskeho mesta Wu-chan, uzavretého epicentra šírenia nového koronavírusu. Izolovali ich na samostatnej izbe a staral sa o nich vyhradený personál v ochranných pracovných prostriedkoch. Výsledok testov na koronavírus bol aj u nich negatívny.

Slovensko v súvislosti s koronavírusom prijalo zatiaľ všetky opatrenia na to, že ak by k niečomu došlo, je pripravené situáciu riešiť. Vo štvrtok pred rokovaním Bezpečnostnej rady SR to uviedol policajný prezident Milan Lučanský.

"Vyjadriť by sa k tomu mali najmä zdravotníci a my by sme mali postupovať len v zmysle ich pokynov a požiadaviek, aby sme zabezpečovali nejaké veci, čo sa týka bezpečnostných zložiek," priblížil policajný prezident. V prípade, že by došlo k uzatvoreniu nejakého mesta alebo obce Lučanský uviedol, že by sa postupovalo s bežnými silami, ktoré sú k dispozícii. "Museli by sme to potom kompenzovať alebo dopĺňať inými silami a prostriedkami z iných krajov a okresov," povedal Lučanský s tým, že táto otázka sa bude riešiť aj na zasadnutí bezpečnostnej rady.

Podľa Lučanského sa polícia snaží reagovať pružne, aby vedeli takúto situáciu v prípade potreby zvládnuť. Podotkol, že v stredu (26. 2.) v okrese Humenné zasadla bezpečnostná rada okresu, kde boli prijaté konkrétne opatrenia, čo sa týka karantény, aby to vedeli riešiť.

Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR potvrdil, že rezort diplomacie naďalej monitoruje a koordinuje kroky s Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Práve na bezpečnostnej rade chceme hovoriť o ďalšom spresnení tejto koordinácie," uviedol. Uistil, že pracovníci zastupiteľských úradov vyvíjajú maximálne úsilie pri monitorovaní situácie a informovaní občanov, ktoré sa v daných krajinách nachádzajú, prípadne sa chystajú tam vycestovať. V krízovej situácii je podľa neho pripravený aj štát použiť napríklad vládny špeciál na transport Slovákov zo zahraničia. "Na takéto transfery vyčlenila špeciálne prostriedky aj Európska únia," informoval zástupca rezortu diplomacie.

Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu informovalo, že všetky vzorky, ktoré boli s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, zaslané na laboratórne testy na Slovensku, sú negatívne. Rezort v stredu evidoval 90 testovaných vzoriek s negatívnym výsledkom. Rezort zdravotníctva v spolupráci s ÚVZ SR pripomína, že situáciu pedantne sleduje a problematiku rieši. Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili, či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.