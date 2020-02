Guardiola je po víťazstve nad Realom hlavou v oblakoch: Môžeme vyhrať kdekoľvek

V rokoch 2005 až 2010 zakaždým Real Madrid stroskotal v osemfinále futbalovej Ligy majstrov a vyzerá to tak, že sa začína jeho ďalšia nevydarená šnúra.

Vlani bol nad jeho sily Ajax Amsterdam a teraz je biely balet na pokraji vyradenia v konfrontácii s Manchestrom City. V domácom prostredí podľahol anglickému majstrovi 1:2, keď nezvládol najmä záverečnú štvrťhodinu duelu. V nej dvakrát inkasoval a aby toho nebolo málo, v odvete sa bude musieť zaobísť bez suspendovaného piliera defenzívy Sergia Ramosa.

Po góle Isca viedol "biely balet" 1:0, ale neskôr hostia skóre otočili zásluhou gólov Gabriela Jesúsa a Kevina de Bruyna. "Nie som šťastný. Hráme dobre a desať minút pred koncom sa všetko zmení, lebo robíme chyby. Potrebujeme byť koncentrovaní celých 90 minút, najmä proti tímu, akým je City. Vieme, že osemfinále je iba v polovici. Pre nás je však všetko jasné - musíme ísť na ihrisko súpera a zvíťaziť," uviedol tréner Realu Zinedine Zidane pre oficiálny web Ligy majstrov. Stredopoliar Casemiro rovnako burcuje pred odvetou: "Ešte nie je koniec. Odohrali sme skvelých 75 minút proti veľkému súperovi. Zostávajúcich 15 minút sme však neplnili to, čo sme si povedali. Preto sa súper vrátil do zápasu a nakoniec zvíťazil. Ak je však niekto schopný prekonať gólový deficit z prvého domáceho zápasu, tak potom Real Madrid."

Realu sa niečo podobné nestalo prvýkrát. V predošlých troch dueloch inkasoval v záverečnej štvrťhodine až štyri góly, čo ho stálo aj stratu prvého miesta v La Lige. Manchester City zápas rozhodol gólom z pokutového kopu, hoci ich v tejto sezóne už niekoľko nepremenil. Tentokrát zobral na seba zodpovednosť Kevin De Bruyne. "Kevin trénoval penalty a ukázal v nich osobnosť a odhodlanie. Vyžaduje si to odvahu. Je dobré, že sme premenili pokutový kop v takýto večer," povedal tréner Manchestru City Pep Guardiola.

Manchester City si s najväčšou pravdepodobnosťou v ďalších dvoch sezónach nezahrá v pohárovej Európe. O to viac je toto víťazstvo cennejšie. "Vyhrať na štadióne Santiaga Bernabéua je obrovská satisfakcia. Nie sme na takéto výsledky zvyknutí, ale zároveň to ukazuje, že môžeme ísť na ktorýkoľvek štadión a vyhrať tam. Samozrejme je to dobrý výsledok pre nás po tom, čo sme v predchádzajúcich dvoch sezónach proti Liverpoolu (0:3) a Tottenhamu (0:1) nedokázali vonku skórovať," dodal Guardiola.

Odvetný súboj osemfinále LM Manchester City - Real Madrid odohrajú v utorok 17. marca na Etihad Stadium v Manchestri.