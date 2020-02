Ben Affleck na plné ústa povedal, že je alkoholik: Rozvedený herec túži po láske

Americký herec Ben Affleck sa poďakoval dvom kolegom, ktorí mu pomáhajú v boji s alkoholom.

Štyridsaťsedemročný rodák z Berkeley v Kalifornii v talkšou Good Morning America uviedol, že Bradley Cooper a Robert Downey Jr. ho veľmi podporujú. ,,Takí ľudia, ako sú Bradley a Robert, mi veľmi pomáhajú a podporujú ma, sú to skvelí chlapi," vyjadril sa herec, ktorý tvrdí, že alkoholizmus je súčasťou jeho života.



,,Nevadí mi rozprávať o alkoholizme a o tom, že som alkoholik. Je to súčasť môjho života, niečo, s čím sa musím popasovať. Nezahŕňa to celú moju identitu, no musím s tým pracovať. Mal som problém, ktorý chcem pomenovať a som na to hrdý. Je to o vás, vašom živote a rodine. Stretávame sa s takýmito prekážkami a musíme sa s nimi vysporiadať," vyhlásil.



Affleck je rozvedený. Ako už predtým uviedol v rozhovore s novinárkou Diane Sawyer, ktorý odvysielali v relácii Good Morning America, na internetových zoznamkách ani na zoznamovacích aplikáciách ho ale nenájde. ,,Nie som na žiadnych webstránkach, nie som ani na aplikáciách na randenie. Ani na Tindri, Grindri, Brindri, Bumble či Humble. Nie som na žiadnej z nich. Nesúdim ľudí, ktorí sú. Poznám ľudí, ktorí ich používajú a zabávajú sa, ale to nie je pre mňa," vysvetlil 47-ročný umelec s tým, že by chcel "mať vzťah, ktorý je hlboko zmysluplný a taký, ktorému by som sa mohol odovzdať". Ako neskôr dodal, dúfa, že o päť rokov bude v "zdravom, stabilnom, milujúcom a vernom vzťahu". Affleck bol v rokoch 2005 - 2018 ženatý s herečkou Jennifer Garner, s ktorou má tri deti.