Zdesení príbuzní školáčky Karolíny: Otehotnela v detskom domove?

Kde nastala chyba? Detský domov by mal byť bezpečným miestom, kde by mali nechcené deti pocítiť aspoň kúsok lásky a pripraviť sa tak na život za jeho múrmi.

Zariadenie v Pezinku však musí momentálne hasiť veľký problém. Ich zverenkyňa Karolína (15), ktorá je v ňom umiestnená takmer 4 roky, je podľa tvrdení jej babičky v šiestom mesiaci tehotenstva. Starká tínedžerky je z nelichotivej situácie zhrozená a netuší, na koho sa má v tomto prípade obrátiť. Nový Čas zisťoval, ako mohla neplnoletá dievčina otehotnieť, keď bola pod dozorom vychovávateliek.

Mala by si užívať bezstarostnú mladosť s kamarátkami, namiesto toho bude onedlho vymieňať plienky vlastnému dieťaťu. Žiačka zá­kladnej školy Karolína (15) to v živote nemala jednoduché, keďže pred štyrmi rokmi skončila v detskom domove v Pezinku. Udržiava však kontakt so súrodencami aj babičkou, ktorú pravidelne navštevuje. Práve tej sa aktuálna situácia okolo mladistvej vnučky mimoriadne dotkla.

„Sme aj s manželom zúfalí a nevieme, na koho sa máme obrátiť. Ide o fakty, že dieťa bolo umiestnené do detského domova Harmónia v Pezinku a otehotnelo tam. Je to hrozné,“ hovorí so smútkom babka Alica (61), ktorá má okrem Karolíny aj ďalšie vnúčatá. „Jej troch mladších súrodencov si vzala do pestúnskej starostlivosti jedna rodina a najstaršia vnučka, ktorú sme s manželom vychovávali, sa už osamostatnila,“ priznáva nešťastná žena.