Tománkovci z Čistého dňa: Čo riešili v správach s Kočnerom

Opäť mu kryje chrbát! Po prevalení informácie, že Peter Tománek z kauzy Čistý deň už niekoľko mesiacov pracuje v novom resocializačnom zariadení v Krupine, sa ho ministerstvo práce zastalo.

Nový Čas má k dispozícii tiež správy, ktoré si posielali s mafiánskym podnikateľom Mariánom Kočnerom. Ten sa v kauze Čistý deň obsiahlo angažoval. Resocializačné centrum Čistý deň založila Tománkova manželka Zuzana. On robil riaditeľa. Po škandále, v ktorom vysvitlo, že tam malo dochádzať k zneužívaniu neplnoletých zverenkýň, sa stiahol na istý čas do úzadia. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Teraz sa prišlo na to, že už niekoľko mesiacov pracuje v podobnom zariadení COR Centrum v Krupine, kde sa ho fotografovi Nového Času podarilo zachytiť. Je správne, aby exriaditeľ zariadenia s pochybnou povesťou opäť pracoval na podobnej pozícii?

Minister práce v tom nevidí problém. „Je to súkromné zariadenie, neziskovka, nejde o štátne zariadenie. Je to na ich rozhodnutí,“ oznámil. Zaujímavé tiež je, že Tománkovci komunikovali s obžalovaným Mariánom Kočnerom a manželka Zuzana Tománková sa s ním dokonca plavila na jachte. Obaja pravidelne informovali mafiána o dianí v Čistom dni. Vyplýva to z dát, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.

Okolo Tománkovej novej práce sa vynára ešte jeden otáznik. Resocializačné centrum v Krupine v roku 2019 dostalo od štátu 360-tisíc a v roku 2020 opäť jednorazovo 375-tisíc eur. Peniaze sú určené na osoby, ktoré tam pošle súd, ale aj pobyty na základe dohody. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje dotácie. V súlade s presne stanovenými pravidlami v zákone poskytuje finančné prostriedky na úhradu resocializačného pobytu.

Do konca roka 2018 štát financoval len resocializáciu detí na súdne rozhodnutie. Od 1. januára 2019 prevzal na seba štát financovanie všetkých zariadení v tejto oblasti – t. j. aj miest na tzv. dobrovoľné resocializačné pobyty detí a miest na resocializáciu plnoletých, ktoré dovtedy financovali vyššie územné celky,“ uviedla Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2020 poskytujú 16 000 € na rok na jednu plnoletú osobu.

Kauza Čistý deň ešte stále nie je uzavretá.Takisto sa prešetruje, či klientom v zariadení podávali drogy. Prípad rieši aj policajná inšpekcia. Preveruje podozrenia, že pri prvom vyšetrovaní tejto kauzy mohlo prísť k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.

Takto si Tománkovci písali s Kočnerom

S Tománkovou si Kočner vymieňal množstvo správ od februára 2017. Tu sa rozprávajú o tlačovke, ktorá sa aj uskutočnila - išlo o neodobratie akreditácie centru.