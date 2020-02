Občania Južnej Kórey kritizujú prezidenta: Kvôli koronavírusu na neho podávajú žalobu

Petíciu vyzývajúcu na impeachment prezidenta Mun Če-ina podpísalo viac než 800 000 občanov Južnej Kórey. Tí chcú naňho podať ústavnú žalobu za to, ako sa postavil k riešeniu situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu.

Informoval o tom v stredu denník The Washington Post. Mun Če-inovi konzervatívni oponenti ho ostro kritizovali za to, že nezastavil cestovanie z Číny a opatrenia zaviedol len pre ľudí z najviac postihnutej provincie Chu-pej a jej hlavného mesta Wu-chan.

Občania Južnej Kórey prezidentovi vyčítajú, že viac než zastavenie šírenia ochorenia, ho zaujímalo to, že urobí láskavosť čínskej vláde. "Najdôležitejšou úlohou prezidenta Kórejskej republiky je ochrana jeho vlastného ľudu. Ak by myslel na svojich spoluobčanov, mal zakázať vstup do krajiny návštevníkom zo všetkých častí Číny," píše sa v petícii.

Petícia kritizuje Mun Če-ina aj za to, že do Číny poslal tri milióny ochranných rúšok na tvár, ale nezasiahol voči nárastu ich cien vo vlastnej krajine. Signatári petície napísali, že Mun Če-in sa im javí byť viac čínskym než juhokórejským prezidentom.

V Južnej Kórei bolo doteraz nahlásených 1146 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 12 úmrtí, čo je druhý najvyšší počet hneď po Číne. Prezidentská kancelária má povinnosť vyjadriť sa ku každej petícii, ktorú za mesiac podpíše viac než 200 000 ľudí.