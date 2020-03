V roku 1906 navštívil metropolu východu legendárny pištoľník z Divokého západu: Ako Buffalo Bill sklamal Košičanov!

Na hrdinu čakali zástupy zvedavcov. Málokto vie, že v roku 1906 navštívil Košice americký hrdina a pištolník Buffalo Bill, vlastným menom William Frederick Cody.

Ťahákom jeho šou Wild West Show boli skutoční Indiáni a desiatky zvierat. Na vystúpeniach predvádzali aj ukážky jazdeckého výcviku. Zlatým klincom bola imitácia slávnej bitky pri Little Bighorne. Celkovo však ľudia odchádzali sklamaní, reklama sľubovala oveľa väčší zážitok.

Tri vlakové súpravy

Buffalo Bill už ako 15-ročný vstúpil do služieb Pony Expressu. Na koni prevážal zásielky z východného pobrežia na západné aj cez nebezpečné indiánske územia. Po vypuknutí občianskej vojny slúžil v armáde Únie ako vojenský prieskumník. Po vojne sa venoval predaju bizónieho mäsa, kde získal aj svoju prezývku. V roku 1883 založil divoký západný koncert Buffalo Billa v Omahe v Nebraske. S pomocou kovbojov a domorodých Američanov divákom približovali scény z kovbojok, hrdinské bitky a indiánske tance.

Starožitník Karol Linhart usporiadal k 100. výročiu návštevy Buffala Billa v Košiciach výstavu. Z článkov v dobovej tlači vidno, že príchod pištoľníka bol pre domácich veľkou udalosťou. Tri vlakové súpravy mali až 49 vagónov. „Po príchode do Košíc sa najprv prešli po Hlavnej ulici so sprievodom. Pri súčasnej Malej stanici, kde bol dobytčí trh, odprezentovali dve vystúpenia. Mali aj osvetlenie s centrálou, čo bolo vtedy nevídané,“ prezradil Linhart.

Vedel sa predať

Cody stavil na dobrú reklamu. Podľa Tomáša Ondrejšíka z Verejnej knižnice Jána Bocatia si už mesiac pred šou platili reklamu v tlači. Prvý z vlakov dorazil do Košíc 26. 6. 1906 o pol šiestej ráno. V tom čase sa už valili na stanicu masy zvedavcov. „Obzvlášť vo veľkom počte prichádzali mladé dámy. Vystavili sa tlačenici aj rannej slnečnej páľave, len aby videli Buffalove vlaky,“ opisuje miestny denník Felsőmagyarország. Druhý vlak, ktorý viezol ďalšie vozy, delá, kovbojov a pionierov, dorazil do Košíc o pol deviatej. Tretím sa o polhodinu neskôr doviezol samotný Buffalo Bill s Indiánmi.

Ľudia čakali viac

Šiatre a stany boli postavené už o 11. hodine na bývalom dobytčom trhu. „Ľudia mali od toho ale väčšie očakávania, lebo nie všetko, čo bolo na pozvánke, aj ukázali,“ uviedol Ondrejšík. Na poobedňajšej akcii bolo oveľa viac divákov ako večer. „Novinkou bola jedine pestrá zmes účinkujúcich domorodých kmeňov. Medzi nimi najviac zaujali Zuávovia, ktorých iné cirkusy nemajú,“ napísal dobový denník. Po 2 predstaveniach sa vlak presunul do Užhorodu.

Wild West Show Buffala Billa v Košiciach

1. vlak: 18 vagónov

7 maštaľných,

7 otvorených,

3 spacie a 1 robotnícky vozeň

2. vlak: 16 vagónov

1 maštaľný,

14 otvorených

a 1 batožinový vozeň

3. vlak: 15 vagónov

10 maštaľných,

5 spacích vagónov

Celková dĺžka 3 vlakov so 49 vagónmi bola: 954 m a hmotnosť 1 040 ton

V tíme mal aj Sediaceho Býka

(* 1831 - † 1890)

Preslávený náčelník indiánskeho kmeňa Siouxov už ako 10-ročný skolil bizóna Ako jediný dokázal zjednotiť znepriatelené indiánske kmene v boji proti americkým kavalériám a bitku dokázal vyhrať. Indiáni ale napokon vojnu prehrali a Sediaci Býk sa ukryl v Kanade. Do USA sa znovu vrátil a s poslednou skupinou vzdorujúcich Siouxov sa zmierili so životom v rezervácii Standing Rock. Tam ho vyhľadal Buffalo Bill a angažoval ako živú legendu do svojho cirkusu.

Buffalo Bill vl. menom William Frederick Cody

(*26. 2. 1846 - † 10. 1. 1917)