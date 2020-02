Parlament rozhodol: Aký vysoký bude 13. dôchodok?

Dôchodcovia, pozor! Vyše 1,4 milióna poberateľov penzií by si tento rok malo polepšiť. V novembri by prvý raz v histórii mali dostať 13. dôchodok. Nejde o premenovanie vianočného príspevku, nová dávka má iné podmienky nároku aj úplne inú výšku. Kto by mal na ňu nárok a koľko eur by ste mali dostať?

Parlament v utorok schválil zákon, ktorým sa zruší vianočný príspevok a nahradí sa 13. dôchodkom. Výška novej dávky závisí iba od výšky priemernej penzie toho-ktorého druhu. Napríklad poberateľ starobného dôchodku by v novembri tohto roka mal okrem penzie dostať ďalších 460 eur. „Naplnila sa posledná priorita, o ktorú sme sa snažili posledných sedem rokov. Chcel by som zdôrazniť, že toto výrazne pomôže, pokiaľ ide o zvyšovanie životnej úrovne seniorov,“ reaguje predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky. Keď zákon doručia prezidentke, začne plynúť 15-dňová lehota, v ktorej hlava štátu rozhodne, či ho podpíše, alebo vráti poslancom. Prezidentka avizovala, že rozhodne až po voľbách, čo by mohlo znamenať, že parlament by musel prijať nový zákon. Tento rok by si 13. dôchodok vyžiadal 440 miliónov eur. Podmienky nároku Bude len jedna - musíte mať nárok na výplatu toho-ktorého dôchodku v novembri

Na rozdiel od vianočného príspevku nebude záležať na výške poberanej penzie, resp. súčte penzií Súbeh nárokov Ak poberáte dve alebo viac penzií, dostanete len jeden 13. dôchodok, a to taký, ktorý patrí k najvyššej z nich Výška dávky Bude závisieť od priemernej výšky penzie toho-ktorého druhu k 31. decembru predchádzajúceho roka

Na rozdiel od vianočného príspevku, ktorý mal individuálnu výšku, bude rovnaká pre všetky penzie jedného druhu Termín výplaty 13. dôchodok sa vyplatí v novembrovom termíne splatnosti dôchodku Otvoriť galériu Parlament v utorok schválil zákon, ktorým sa zruší vianočný príspevok a nahradí sa 13. dôchodkom. Zdroj: Sociálna poisťovňa Príklad Pani Emília poberá starobný dôchodok a vdovský dôchodok. Vstupné údaje starobný dôchodok: 350 €

vdovský dôchodok: 200 € Postup 13. dôchodok k starobnej penzii: 460,40 €

13. dôchodok k vdovskej penzii: 263,10 € Výsledok Pani Emília v novembri dostane 13. dôchodok vo výške 460,40 € Exekútor naň nesiahne Vianočný príspevok zákon definoval ako štátnu sociálnu dávku. Príslušnosť k sociálnym dávkam znamenala, že príspevok - na rozdiel od penzie - nepodliehal exekúcii. Trinásty dôchodok sa síce nebude považovať za sociálnu dávku, ale zákon, ktorý parlament prijal v utorok, možnosť exekúcie vylučuje. Exekútor naň nesiahne, ani Sociálna poisťovňa nemôže vykonávať zrážky z tejto dávky. Penzie treba zvýšiť Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív Trinásty dôchodok významne pomôže viac ako 1,4 milióna ľudí na Slovensku. Napriek tomu ide o nesystémový a populistický nastroj. Systém dôchodkového poistenia bude potrebné posilniť tak, aby výška dôchodkov reflektovala ústavné práva občanov na primeraný príjem a dôstojné životné podmienky.