Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku

Komentár Pavla Majka: Nenaleťte na medové motúzy

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie

– Ja by som si želal, aby sa 30 rokov po revolúcii do nášho parlamentu, vlády Slovenskej republiky a následne do vedení inštitúcii dostala elita tohto národa, ktorá bude výlučne zastávať požiadavky všetkých občanov tejto krajiny. Osobné, politické a lobistické pohnútky musia byť voličmi identifikované a takejto činnosti sa musí ihneď zabrániť. Dôležité je, aby sme sa poučili najmä z toho, čo nebolo doposiaľ správne pre našu spoločnosť a taktiež musíme byť pri voľbe opatrní a nenaletieť na „medové motúzy“, pretože z tých mnohých krásnych sľubov, pár mesiacov pred voľbami, nás už možno aj uši bolia... A to sme tu vlastne mali mať Švajčiarsko :-)Majme radšej stále to naše krásne Slovensko, kde sa bude ľuďom dobre žiť. Tej vzájomnej nevraživosti myslím si, že už stačilo a preto dívajme sa dopredu a urobme spolu všetko, čo je v našich silách aby bolo u nás lepšie všetkým.

Názory redakcie sa nemusia stotožňovať s názormi autora komentára, ktorý zodpovedá aj za jeho vecný obsah.