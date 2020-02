Herec Maroš Kramár začal po rozvode nový život: Prehovoril o svadbe s priateľkou

Nebráni sa tomu?! Úspešný herec Maroš Kramár (60) minulý rok potvrdil rozvod s právničkou Natašou Nikitinovou (51), s ktorou má deti Tamaru (19), Timura (18) a Marka (11). Krátko nato, ako dal oficiálnu bodku za 20-ročným manželstvom, sa po jeho boku začala objavovať nová žena – manažérka z hercovho divadla Ina.

Herec najnovšie v rozhovore pre Nový Čas otvoril aj tému svadba. Uvidíme Kramára stáť ešte pred oltárom v úlohe ženícha?!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Kramár v apríli minulého roka potvrdil, že jeho manželstvo s Natašou Nikitinovou sa skončilo. Krátko nato sa fotografovi Nového Času podarilo herca nafotiť v novom dome v Dunajskej Lužnej, kde mu spoločnosť robila záhadná brunetka.

Dvojica si stále spokojne nažíva a nie je vylúčené, že im zaznejú svadobné zvony. „Never say never (Nikdy nehovor nikdy, pozn. red.). Uvidíme,“ reagoval Kramár na otázku, či by sa ešte oženil. Hoci mu na túto tému viac nebolo do reči, netají sa tým, že je s partnerkou spokojný. „Život to tak prináša, sú pekné chvíľky, potom trošku problémy, potom sa to zase vylepší, tak ako počasie. Chvíľku je slnko, chvíľku prší. Uvidíme, ako to bude ďalej. Momentálne je príjemne,“ zhrnul metaforicky svoj vzťah herec, ktorý po rozvode začal nový život v novom dome v Dunajskej Lužnej neďaleko Bratislavy.

Bývanie vedľa jazera si nevie vynachváliť, a keď je odcestovaný, môže rátať aj s pomocou svojej lásky. „Mám ľudí, čo sa o to starajú, mám aj susedov, aj priateľku, vždy tam niekto je,“ vyjadril sa Kramár, ktorý však zároveň dodal, že dom v čase jeho neprítomnosti udržiava priateľka a postará sa tiež o jeho psa.

Vzťahy s exmanželkou Otvoriť galériu S exmanželkou Natašou sa rozviedol po 20 rokoch. Zdroj: gt Kramár je teda momentálne spokojný a šťastný. Okrem fungujúceho vzťahu s priateľkou dobre vychádza aj so svojou exmanželkou Natašou. Hneď ako herec priznal rozvod, netajil sa tým, že s exmanželkou majú korektné vzťahy a tie stále udržiavajú.

„Nič nie je horšie, ako keď sa s niekým rozídete a potom začnú nenávistné vzťahy, a to sa nepatrí. Hlavne nie je na to dôvod a deti si to nezaslúžia a nezaslúži si to ani ten vzťah, ktorý ste prežili, lebo veď tam bolo veľmi veľa pekného,“ zhrnul herec, podľa ktorého nie je dôvod rozísť sa v zlom, ani keď nastanú trecie plochy a nevyjde to. „Naopak, treba spomínať na to dobré. Ja aspoň mám dobrú hlavu v tom, že zlé veci sa usilujem vypustiť a snažím sa spomínať na to, čo bolo dobré,“ vysvetlil svoju taktiku trojnásobný otec.