Horúci záber športovej moderátorky: Takto fandila Neapolu

Talianska futbalová moderátorka Floriana Messina (30), ktorá je zároveň fanúšičkou SSC Neapol, v ktorom pôsobí aj Stanislav Lobotka (25), nezabudla na svojich obľúbencov ani pred včerajším zápasom Ligy Majstrov s FC Barcelona.

O tom, komu fandí, dala jasne vedieť fotkou, ktorú pridala na sociálnu sieť. Sporo odetá kráska pózovala v drese Neapolu a s futbalovou loptou. "Ak o tom snívate, dokážete to. Forza Napoli, navždy," napísala Floriana k záberu. Ako uvádza web The Sun, Messina je moderátorkou futbalovej relácie Tutti in Campo, ktorú vysiela talianska televízia.

Možno aj vďaka podpore obdarenej krásky sa v utorňajšom osemfinálovom zápase Ligy Majstrov takmer zrodilo obrovské prekvapenie, ktoré mohlo skončiť výhrou neapolského celku. Už v 30. minúte sa zásluhou Driesa Mertensa dostal Neapol do vedenia, no jednogólový náskok si neudržal, keď sa na smútok domácich fanúšikov podarilo vyrovnať Griezmannovi. Do konca stretnutia gól nepadol a zápas skončil remízou 1:1. Neapol tak súboj s katalánskym mužstvom nezačal vôbec zle, pred odvetou sú šance na postup oboch tímov stále vyrovnané.