Čo očakáva šport od novej vlády? Zástupcovia slovenských zväzov v tom majú jasno!

Čo očakáva vedenie slovenského športu od novej vlády, ktorej podobu môžu dať víkendové voľby? Podľa slovenského športového hnutia na čele so Slovenským olympijským a športovým výborom by medzi priority budúcej vlády mala patriť podpora športu a mala by byť zakotvená aj v jej programovom vyhlásení.

Novinkou v oblasti financovania obnovy telocviční a športovísk by mala byť možnosť čerpať eurofondy. Viaceré z návrhov, s ktorými prišiel Slovenský olympijský a športový výbor, alebo sa za ne postavil, našli podporu v širokej škále politického spektra. „Chceme pomáhať slovenskému športu, ale aj oceniť významných športovcov, ktorí vo svete významne propagujú Slovensko, k čomu pomohlo aj zavedenie renty," povedal prezident SOŠV Anton Siekel a dodal: „Dôležitou otázkou pre ďalšie obdobie bude definovať si v spoločnosti šport ako jednu z verejných politík. Aby sme vedeli, čo všetko nám šport prináša, že je rovnocenným partnerom pre ostatné oblasti, ako je kultúra, zdravotníctvo, vzdelanie." Verejne sa poďakoval za prácu štátnemu tajomníkovi pre šport Jozefovi Gőncimu: „Bola to najmä jeho parketa, aby v spolupráci s úradom podpredsedu vlády pre investície presvedčil, že šport je dlhodobo podfinancovaný. Podarilo sa vďaka tomu alokovať sumu, ktorá by už mohla reálne zmeniť slovenskú športovú infraštruktúru." Dodal, že pre SOŠV bude vzhľadom na dosiahnuté výsledky a rozbehnuté projekty prioritou zachovanie a posilnenie kompetencií štátneho tajomníka pre šport, rovnako dôležité bude rozvinúť činnosť fondu na podporu športu aj s jeho komisiami či zavedenie športových poukazov ako spravodlivého nástroja na prerozdeľovanie zdrojov. Nový plán: Eurofondy Do športu môžu v najbližších rokoch pritiecť potrebné financie bez toho, aby to malo zásadný dopad na štátny rozpočet. Zabezpečiť to má nová stratégia vedenia hnutia, ktorá za hlavný zdroj príjmov na rozvoj infraštruktúry vybrala eurofondy. V operačnom programe v období 2021 - 2027 chce požiadať o pol miliardy eur. Má to však jeden háčik – ani jedno euro z týchto fondov nebude určené pre vrcholový šport! Tieto peniaze by mali slúžiť na dobudovanie športovej infraštruktúry najmä na základných a stredných školách. „Máme urobenú pasportizáciu športových zariadení. Vyše 40 % základných a stredných škôl nemá telovýchovné zariadenie. Čiže cvičia napríklad na chodbách," uviedol štátny tajomník pre šport Jozef Gönci. Peniaze by chceli čerpať v rokoch 2021 - 2027.