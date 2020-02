Harry v Škótsku všetkých zaskočil, už nechce používať titul princ: Hovorte mi proste...

Harry Windsor po svojom narodení dostal od britskej kráľovnej Alžbety II. doživotné právo používať titul princ.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ako druhorodený syn následníka trónu princa Charlesa získal tiež titul Jeho kráľovská výsosť. Potom, čo s manželkou Meghan oznámili, že 1. apríla odchádzajú z britskej kráľovskej rodiny ako aktívni členovia, požiadala ho kráľovná, aby oficiálne neužíval titul Jeho kráľovská výsosť. On sa 26. februára do Británie vrátil z Kanady kvôli posledným oficiálnym záväzkom voči vlasti a oznámil, že nestojí ani o titul princ. ,,Volajte ma proste Harry," uviedol v prvom verejnom prejave, ktorý predniesol v stredu v Edinburghu.



Vojvoda zo Sussexu sa v škótskej metropole objavil na summite spoločnosti Travalyst, ktorá má propagovať ekologické cestovanie.

,,Všetkým nám jasne povedal, že ho budeme oslovovať iba ako Harryho. Takže, dámy a páni, prosím privítajte škótsky, veľkolepo a vrelo Harryho," oznámila pred začatím summitu moderátorka Ayesha Hazarik.



V Škótsku je známy nie ako vojvoda zo Sussexu, čo je titul platný na území Anglicka, ale ako gróf z Dumbartonu. Harry formálne princom zostáva, aj keď sa rozhodol titul nepoužívať. Do Škótska dorazil ekologickým vlakom spoločnosti LNER. Do Spojeného kráľovstva priletel komerčnou linkou z Kanady.